【先進科技】威院去年引入可移動式電腦掃描儀　術中掃描導航手術提高精準度

▲ (醫管局提供)

不少外科手術均要使用電腦掃描，協助醫生了解病人情況。不過，過往病人普遍需要前往X光部掃瞄，才返回手術室開展手術過程。威爾斯親王醫院獲善長捐款一部新款「手術中電腦斷層掃描儀」，供病人於手術室內完成掃描，並可以進行術中掃描程序。去年3月至今約一年，共57名病人於手術中應用，包括骨科、腦外科以及耳鼻喉科等手術。

新款掃描儀設於手術室內，相較過往需運送病人至X光部，節省約35分鐘移動病人的時間。威爾斯親王醫院神經外科顧問醫生陳達明表示，過往由於移動病人的風險因素，大部分手術均不會於術中進行掃瞄。但透過新款掃描儀，醫生可以為病人擬定手術計劃，於手術前、中及後進行掃描，以提升手術的精準度，就如「揸車可以導航，用圖像即時導航手術」。

陳達明：以前同事只係睇住舊地圖，如果有整路並唔知道，呢家有術中掃描可以即時update(更新)。

應用範疇廣泛 嚴重柏金遜症病人可全身麻醉進行手術

脊椎手術是新款掃描儀其中一個應用範疇。外科榮譽副顧問醫生陳遠忠表示，需接受脊柱手術的病人需安裝螺絲固定及復位，過往需要憑經驗施術，螺絲如果稍為深入，可能傷及大血管及神經線，不過過往難以察覺。利用新技術進行術中掃瞄，即使螺絲較預算深入毫米，可以及時作出調整。

新款掃描儀亦應用需接受的「深層腦部電刺激手術」的嚴重柏金遜症病人。陳達明指，過往病人進行手術前需要停藥24小時，由於病人只可進行局部麻醉，於清醒的狀態下做手術，以確認手術期間電極的刺激準確。由於病人病情均較為嚴重，停藥下需承受明顯的病徵以及不安。透過新掃描儀下，醫生已有信心毋需病人的確認，可以全身麻醉進行手術，減少病徵帶來的影響。

60多歲的陳先生於2015年確診柏金遜症，無法自行起床，並需要用拐杖才可以行走，直至去年9月接受手術。他指，得知如使用半身麻醉「好辛苦、郁唔到」，坦言對半身麻醉感害怕，利用全身麻醉可以更快及準確。現時進行手術後，用藥的數量減少7成。

每年可為120-150人進行手術

陳達明表示，57名接受手術的病人中，50名是進行腦外科手術，其餘分別是進行骨科及其他手術，其中膠質形式腫瘤、畸形血管以及動脈瘤手術，均是優先可以進行的手術。威院團隊更指，與痛症科的醫生商討後，亦發現有機會可用於痛症的治療當中。

團隊指，57次手術當中，有5宗手術按臨床情況實時更新計劃，15宗手術的精準度獲提升，並及早發現9宗手術的併發症風險，陳達明相信，隨著儀器完全投入運作，相信儀器未來一年可以為120-150個人進行手術。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 新款掃描儀可以於手術室使用，並可作移動。(醫管局提供) ▲ 患有柏金遜的陳先生透過新儀器輔助採用全身麻醉進行手術。(陳儀儀攝) ▲ 新掃描儀可以提高骨科手法精準度。(陳靜儀攝)

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記者：陳展棋