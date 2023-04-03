【47人初選案】趙家賢形容區諾軒成磨心　與泛民本土協作兩面不是人

▲ 趙家賢形容區諾軒(見圖)與本土及泛民協作下兩面不是人，變成了磨心。資料圖片

民主派初選案今（3日）續審，控方趙家賢供稱，區諾軒憑本土派票源當選立法會補選議員，本土派別希望區在立法會倡議時考慮本土派的價值觀，但區同時背負泛民期望，趙形容區似「磨心」，在平衡傳統泛民及本土派時有困擾，兩面不是人。

控方證人趙家賢續作供，控方續引用趙的助手黎敬輝在會議的紀錄提問。法官關注指，根據紀錄區諾軒曾在會議上談及否決預算案，惟趙早前所供稱情況不符，趙解釋他當晚遲到。法官再問及，趙有否觀察到區的目標在「35+」期間有否轉變？趙稱感到區「越來越變咗磨心之一」。

趙指出，民主黨出身的區在2018年獲香港眾志支持，接替相繼被取消資格的羅冠聰及周庭，以獨立民主派身分參與立法會香港島議席補選。由於區是靠本土自決派的票源當選，該派別希望區在立法會倡議時考慮派別的價值觀，但同時泛民亦對區抱有期望，舉例指民主黨元老李永達視區是「半個仔」，因此亦當「半個黨員」當選了。

趙指，區時常要與兩面光譜協作，在平衡傳統泛民及本土派時有困擾，有點兩面不是人，常遇到委屈的情況。法官陳慶偉聞言指「區不能取悅所有人，謝謝」

法官提問下，趙同意戴耀廷原要求參選人簽署協議書，惟趙及區諾軒認為選舉主任會審視簽署的公開文件，加上當時《國安法》準備出台，不要求參選人白紙黑字簽文件是一份保障，戴最終被兩人說服，在2020年6月9日的記者會上宣布參選人毋須簽協議書。

聆訊明（4日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣