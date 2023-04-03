21歲靚女模特兒曾天妤進軍演藝界　不望大家鍾意自己：只望大家欣賞作品

模特兒界21歲美女曾天妤Ece，最近由模特兒殺入演藝界，目前正接受歌唱及演藝訓練，瞄準歌影兩方面同步進軍。

曾天妤身高170cm，三圍33、24、33吋，更有美人胚子，在中五被模特兒公司發掘簽約，拍了多個大大小小的廣告，當中包括各大品牌等。兩年模特兒約滿後，決定不再續約，轉移向演藝界發展。

曾天妤性格爽快坦率，不過就形容自己性格沉默寡言，內向慢熱及悲觀。她表示不敢期望好多人喜歡自己，只需大家欣賞自己作品就可以。

棄海外升學入行

其實曾天妤中六畢業後，曾報讀海外大學的市場學進修課程，不過未完成課程就放棄。

她亦坦言很多人覺得21歲應該讀書，不應太早出來工作。其實，她自中五簽了模特兒公司，一直做到中六畢業，還有一年便約滿，當時想過繼續做模特兒？還是繼續讀書？最後她選擇了工作。

曾天妤續解釋，放棄讀書原因並表示大學可選的科目皆不是自己想讀，如果之後遇到有興趣的課程，可能會重返校園。不過，目前對唱歌及演戲愈來愈有興趣，希望終有一天自己的歌曲或電影可成為大家的心靈雞湯。

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