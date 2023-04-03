藍營KOL聯盟新搞作　擬帶外籍人士遊北京和新疆

▲ 「中國故事」國際傳播聯盟今日與傳媒茶敘。（關景騰攝）

由藍營KOL成立的「中國故事」國際傳播聯盟繼續「擴張」，目前有30多位成員，聯盟今日與傳媒茶敘時透露有新搞作，打算趁暑假就帶居於本港的外籍人士上京參觀，利用他們的力量說好中國故事，若一切順利，年尾更計劃帶他們遠赴新疆烏魯木齊，但就沒透露具體行程。

聯盟2021年9月成立，聯盟召集人李梓敬話，目前聯盟有30多名成員，所有成員的Twitter粉絲約11.6萬人，YouTube粉絲約66.9萬人。

李梓敬話，聯盟未來會定期組織「Happy Hour」活動，邀請外籍人士及本港優秀青年KOL參與；亦打算在暑假組織在港外籍人士走訪大灣區、北京等內地省市，錄製視頻說好中國故事。

在YouTube頻道擁逾32萬訂閱的李梓敬，早前曾話，現時的時勢，有時難免批評到自己人，令其樹敵不少，曾反思應否再拍片，亦衡量繼續怕片會否不利議會工作，又稱正考慮報讀法學專業證書（PCLL），若成事，有機會在今年9月開始暫停拍片。

不過，現在聯盟大計多多，莫非已改變心意？李梓敬就話有誤解，擔心若開始讀PCLL，就沒有那麼多時間拍片，因為做了立法會議員，亦少了時間拍片，強調有時間就會拍。

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