【洩露試題】廉署起訴德信學校前校長　涉隱瞞利益洩露小五小六考題予補習社

▲ 德信學校前校長郭超群。（資料圖片）

廉政公署今日（3日）落案起訴德信學校前校長郭超群公職人員行為失當罪，指控他涉嫌隱瞞自己在1間補習社的財務利益。郭超群及該補習社前董事彭詠嫺，另被控串謀觸犯公職人員行為失當罪，廉署指2人涉嫌在學校舉行考試和測驗前，洩露包括小五及小六的機密考試和測驗題目予該補習社。



郭超群（50歲，德信學校前校長），被控一項公職人員行為失當罪，違反普通法，並與彭詠嫺（46歲，勤舍學習中心有限公司前董事兼股東），同被控1項串謀觸犯公職人員行為失當，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。案件明日（4日）在西九龍裁判法院提堂，待控方稍後申請將案件轉介區域法院。



案發期間（2017年7月至2021年6月），郭超群為德信學校校長，而彭詠嫺為勤舍學習中心其中1名董事兼股東。勤舍學習中心在德信學校附近經營1間補習社。

廉署調查顯示，郭超群涉嫌於2017年6月向母親借取逾40萬元成立補習社，並於同年7月底將款項轉賬至彭詠嫺銀行戶口，而洩露予勤舍學習中心的德信學校機密資料，涉嫌包括小五及小六的考試和測驗題目。



根據由教育局執行的中學學位分配辦法，中一統一派位取決於學生的派位組別，有關組別受學生在多個學科的校內成績影響。德信學校須向教育局提交小五第三學段，及小六第一及第二學段的校內成績。

廉署指出，郭超群涉嫌在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心的財務利益。他與彭詠嫺又涉嫌串謀在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心洩露學校機密資料，即其考試和測驗題目。

郭超群及所有德信學校職員均須填報年度利益衝突申報表，並且不得未獲學校批准而洩露機密資料，包括考試和測驗題目，郭超群在案發期間向德信學校提交4份年度利益衝突申報表，指自己及其直系親屬在與學校有公務往來的機構並沒有財務利益。

教育局及德信學校法團校董會在廉署調查本案期間提供全面協助。廉署重視學校誠信管理，為確保學校一切運作公平公正，廉署建議學校採用廉署編制的《學校管治與內部監控防貪錦囊》中的防貪措施。如有需要，亦樂意向學校教職員提供誠信陪訓。

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責任編輯：梁凱婷