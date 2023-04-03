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【Disney+劇】神盾局局長孭飛劇《秘密入侵》6月上線　「龍母」強勢加盟Marvel

娛樂 19:56 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《秘密入侵》

Marvel Studios繼《洛基》(Loki)、《月光騎士》（Moon Knight）後， 「復仇者聯盟」元祖級成員神盾局局長費尼克（Nick Fury）全新原創劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）即將於6月21日在Disney+獨家上線，延續Marvel電影宇宙（MCU）第5階段。

於2019年的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片尾彩蛋中，神盾局局長費尼克（森姆積遜飾）竟由擅長變形的「斯克魯爾人」（Skrull）泰勞（Talos）化身模仿，而真正的費尼克卻身處外太空的指揮中心統領「斯克魯爾人」。

解開神秘謎團

全新原創劇集《秘密入侵》把宇宙戰線帶回地球，更多關於費尼克及「詭族」的神秘謎團及線索即將曝光，加上連場緊張刺激打鬥及特技，必令觀眾眼前一亮。

《秘密入侵》除費尼克外，還有其他MCU元祖級成員再次登場，包括艾美獎得主馬田費曼（Martin Freeman）演的CIA探員艾霍勞士 （Everett Ross）、女神級演員高碧史蜜達絲（Cobie Smulders）演的神盾局特工瑪惠希依（Maria Hill）、當卓度（Don Cheadle）演的占士洛德（James Rhodes）/ 戰爭機器（War Machine），還有於《Marvel隊長》首次現身，由賓曼迪臣（Ben Mendelsohn）飾演的泰勞。

「龍母」艾美莉克拉克

「龍母」加盟演出

至於新加入演員包括《爭寵》（The Favourite）金像影后奧莉花高雯（Olivia Colman）、《韓索羅：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Movie）。

此外，更有大熱美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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