【人口下降】小學校長普遍支持每班減收1個叩門位　助渡過縮班殺校危機

▲ 有小學校長認為，每班減收1個叩門位，能夠平衡學界情況。（資料圖片）

學齡人口持續下跌，日前有議員要求教育局以行政指令，扣減中小學派位後的候補學位（俗稱「叩門位」）數量，教育局稱正「積極研究」有關措施。兩個小學業界代表均表示，不希望「一刀切」取消叩門位，認為每班減收1個叩門位，最能夠平衡整體學界需要，若以開設5班小一的「大校」計算，扣門位將減少5個至10個；其中香港津貼小學議會盼教育局完成諮詢後，盡快在今年6月小一派位落實。

教育局局長蔡若蓮在上周五（3月31日）立法會教育事務委員會表示，正積極研究調整叩門安排，並已就此諮詢家校會意見，未來亦會諮詢辦學團體。

香港津貼小學議會主席胡艷芬向本報表示，早前已向教育局提議減少小學叩門位，以紓緩學生人數減少的震盪，她引述過去有意見反對一刀切取消叩門位，擔心或會引來家長、校友壓力，故提出不論學校規模，一律每班減收1個叩門位，即「大班」減至2個叩門位、「小班」減至1個叩門位，若以開辦5班小一的小學為例，即減收5個叩門生，「嗰5個可能係保住弱勢學校開多1班」。

她指出，近年小一派位滿意度提高，家長叩門需要減少，又形容對於受歡迎學校收生「無影響」，「大班每班收33變32人，其實係無影響」。她指出，此方案經過各區校長會討論，「最平衡到不同類型學校需要」，相信可減少每年6月小一派位放榜後的「音樂椅」效應，希望辦學團體亦能表支持校長們看法，盼措施「愈快落實愈好」，「期望成個業界平穩過渡，跨越艱難時期，未來做好教育工作。」

資助小學校長會副主席陳淑儀亦指，學界普遍願意同舟共濟，該會同意以每班減少1個叩門位方式，平衡學界面對「縮班殺校」的影響，但表明不希望一刀切取消叩門位。她解釋，小學自行分配學位計分方法未能反映學生表現，故學校仍需要透過叩門階段取錄適合的學生，部分家長亦有叩門需要，認為當局亦可盡快落實小班教學。

升學顧問梁永樂則表示，以家長角度難以支持減少叩門位，特別是小學派位，叩門是靠家長努力爭取入讀心儀學校的唯一機會，建議當局先在全港落實小班教學，認為實際上也可做到減少叩門位的數目，家長亦會較容易接受。

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記者：馮琪雅