【檢測服務】醫管局：重建及擴建公立醫院將有新化驗室落成　應對未來疫情

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醫管局表示，自2020年1月至今年2月期間，局方轄下的聯網化驗室一共進行約600萬次核酸檢測，其中，去年3月第五波疫情高峰時期，每日檢測量更超過1.9萬次；連同其他承辦商，本港的累計檢測量超過1000萬次。

局方表示，隨著疫情放緩，現時醫管局的檢測需求，已經大幅回落至每日大約1000次，有空間讓醫管局進一步改良檢測服務，涵蓋至其他較常見的呼吸道感染病毒。醫管局期望，在下個財政年度，所有公立醫院都能夠為較高感染風險的兒科病人及深切治療部成年病人，提供恆常化的全面核酸測試，用一個樣本就能檢測多達11種病毒，包括呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒等，以提升醫生的診斷效率。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，留意到疫情期間有醫院的分流檢測站設在室外，排隊檢測的人要冒著寒風冷雨，日後會避免類似情況，盡量確保市民在室內等候結果。局方亦表示，部分正進行重建及擴建的醫院將會有新的化驗室陸續落成，包括啟德及廣華醫院等，已應對將來可能發生的疫情。

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責任編輯：TOPick港聞組