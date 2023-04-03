【局長北上】何永賢赴深參觀快速興建項目 與住房和建設局探討合作機會
房屋局局長何永賢今日率領房屋局、房屋署和建築署代表前往深圳，參觀以新技術和建造方法快速建成的項目，與深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明，就兩地相關領域工作交流意見，探討加強合作的機會。
一行人上午先參觀龍華樟坑徑保障性住房項目。該項目是內地率先採用混凝土「組裝合成」建築法快速興建的高層建築，把上蓋建築時間大大縮減。模件在工廠進行預製生產，再運送到工地直接吊裝，大大減少地盤人手及建築廢料。另外，項目屋頂和地下室機電房等亦採用了工廠預製的「裝配式設計」模塊，透過減少現場施工程序，提升工程質量和縮短施工時間。
何永賢下午參觀福田區甘泉路近零碳排放示範社區改造共建項目，了解深圳市應用綠色建築技術改善環境和實踐近零碳理念的情況。各代表其後參與了深圳市住房和建設局舉辦的座談會，與徐松明及相關官員就建築科技和城市規劃建設等交換意見。
隨後，他們到訪南頭古城及大沙河生態長廊，參觀大沙河城區的住房建設。
何永賢表示，政府一直積極探索和引進新的建築技術和更高質的設計，歡迎與內地多分享交流經驗。何永賢今日晚上結束行程返港。
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責任編輯：關景騰