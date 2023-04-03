【局長北上】何永賢赴深參觀快速興建項目　與住房和建設局探討合作機會

▲ 何永賢（左一）參觀龍華樟坑徑保障性住房項，聽取該項目採用混凝土「組裝合成」建築法快速興建的情況。（政府新聞處圖片）

房屋局局長何永賢今日率領房屋局、房屋署和建築署代表前往深圳，參觀以新技術和建造方法快速建成的項目，與深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明，就兩地相關領域工作交流意見，探討加強合作的機會。

一行人上午先參觀龍華樟坑徑保障性住房項目。該項目是內地率先採用混凝土「組裝合成」建築法快速興建的高層建築，把上蓋建築時間大大縮減。模件在工廠進行預製生產，再運送到工地直接吊裝，大大減少地盤人手及建築廢料。另外，項目屋頂和地下室機電房等亦採用了工廠預製的「裝配式設計」模塊，透過減少現場施工程序，提升工程質量和縮短施工時間。

▲ 何永賢（右）在深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明（左）陪同下參觀福田區甘泉路近零碳排放示範社區改造共建項目。（政府新聞處圖片）

何永賢下午參觀福田區甘泉路近零碳排放示範社區改造共建項目，了解深圳市應用綠色建築技術改善環境和實踐近零碳理念的情況。各代表其後參與了深圳市住房和建設局舉辦的座談會，與徐松明及相關官員就建築科技和城市規劃建設等交換意見。

▲ 何永賢（右四）參與深圳市住房和建設局舉辦的座談會，與深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明（左五）及相關官員就建築科技和城市規劃建設等交換意見。（政府新聞處圖片）

隨後，他們到訪南頭古城及大沙河生態長廊，參觀大沙河城區的住房建設。

▲ 何永賢（右六）與深圳市住房和建設局黨組書記、局長徐松明（左五）及兩地相關官員出席深圳市數字住建金融創新實驗室和深圳香港房屋建築事務交流空間揭牌儀式。（政府新聞處圖片）

何永賢表示，政府一直積極探索和引進新的建築技術和更高質的設計，歡迎與內地多分享交流經驗。何永賢今日晚上結束行程返港。

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責任編輯：關景騰