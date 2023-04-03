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【假日好去處】迪士尼全新表演周三起上演　StellaLou成為芭蕾舞者勇追夢

社會 22:17 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（香港迪士尼圖片）

迪士尼全新芭蕾舞表演「StellaLou 夢想起舞吧」，今日（3日）於迪士尼故事劇場首演。表演由香港迪士尼與香港芭蕾舞團攜手呈獻，講述StellaLou以實現夢想的故事。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、香港芭蕾舞團董事副主席馮雲黛， 及香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭今日出席首映禮。

楊潤雄表示，有關表演是藝術和旅遊娛樂結合的典範，展示了香港藝術、文化及創意產業的豐富多樣性和發展。

莫偉庭則表示，很榮幸能與香港芭蕾舞團攜手，作為區內旅客首選的旅遊目的地，期待未來與更多團體合作，提升娛樂表演水平。

「StellaLou 夢想起舞吧」表演將於4月5日至10日，及4月14日至16日期間上演，每日在香港迪士尼樂園上演4至5場。表演全場30分鐘，帶出每個人都可以擁有和實現夢想的能力，鼓勵賓客勇敢追夢。

除了入園欣賞「StellaLou 夢想起舞吧」，由即日起至6月22日，賓客可置身於全新「Duffy 與好友遊玩屋」的故事世界，將獨家精品帶回家中。

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記者：陳梓蔚

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