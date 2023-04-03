【甲型流感】患長期病17歲男童染甲型流感　情況危殆

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衞生防護中心表示，一名患有大腦麻痺的17歲男童，自昨日（2日）起發燒和氣喘，今日被送到北區醫院，其後轉送威爾斯親王醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎及休克。病人現時情況危殆。

初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的兩名家居接觸者最近曾有上呼吸道感染。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

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責任編輯：陳展棋