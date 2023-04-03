【工業意外】安達臣道塌天秤意外　3人被票控共8罪6月底再訊

▲ 秀茂坪安達臣道塌天秤意外，3人被票共8罪押後6月底再訊。資料圖片

2022年9月，秀茂坪家達臣道一地盤發生天秤塌下意外，釀3死6傷。勞工處經調查後，根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，向相關持責者，包括有關承建商、分判商及個別人士提出共67項檢控。其中3人被票控共8項傳票，案件今（3日）於觀塘裁判法院提堂，案件押後至6月30日再訊，待控方繼續調查。

3名被告為郭俊聰（33歲）、黎浩賢(40歲）及潘志財（58歲），均受僱於安達臣道石礦場地盤之工業經營（即建築工程）的人。

郭被票控1項傳票，指他於2022年6月1日，無合理辯解而故意於工作時作出任何可能危及他人的事情，即就塔式起重機的底座支撐架焊接發出不符合獲批設計的指示。

黎被票控2項傳票，指他於2022年7月23日，沒有妥善為塔式起重機的底座支撐架溶焊焊縫進行外觀檢查，而受影響的其他人的健康及安全採取合理的謹慎措施。黎另被控於同年8月9日，沒有進行妥善的外觀檢查下，以外觀檢查報告的方式確認報告所示的塔式起重機的底座支撐架溶焊焊縫的外觀檢查結果是可接受的。

潘被票控共5項傳票，其中2項傳票指潘於2022年7月27日，無合理辯解而故意使1部塔式起重機吊起1個重量大於其最大吊重能力的負荷物；同日沒有因其作為或不作為，而受而影響的其他人的健康及安全採取合理的謹慎措施。

其餘3項傳票指，潘身為合資格檢驗員，約於同日，向1部塔式起重機的擁有人交付共3張明知虛假的證明書，證明書簽發的起重機錨定及壓重、起重滑車及絞車的測試結果，均依照該規例的規定及徹底檢驗了所指的機械，以及測試檢驗結果均確實無訛，並顯示證明書所指的起重機、機械及安全負荷自動顯示器均處於安全操作狀態。

控方申請押後案件，以待繼續調查。裁判官批准申請，押後案件至6月30日再訊，屆時與其他傳票一併處理。

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記者：林育慧