【潑水節】D2 Place有翟道翟巿集　四面神水龍王坐鎮供參拜

▲ Ｄ2 Place將有潑水節活動。

受疫情影響而停辦3年的九龍城潑水嘉年華，下周日在九龍城賈炳達道公園復辦。而商場D2 Place一期及二期對出的長義街，在下周日（9日）早上11時至下午6時，將會封路舉辦潑水節活動，包括水戰派對，以及由泰國DJ CHEF來港演出EDM電音派對。而4月5至10日期間，更有翟度翟市集及泰靈市集，有浴佛供僧儀式，還有「四面神」 供善信祈福及還願，還有升運招財的「水龍王」供參拜。

「香港潑水節」適逢復活節假期，D2 Place由本周三（5日）至下周一（10）一連6日舉辦潑水節活動，在周日（9日）在深水埗民政事務處協助下，在D2 Place一期及二期對出長義街封路舉行潑水節，參加者必須登記成為會員才可參與活動，另有歡迎同寵物一齊玩水的狗狗水戰派對。當日還邀請了泰國旅遊達人胡慧冲來港唱歌助慶。

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至於本月5至10日期間，將會舉行泰國翟道翟巿集，有過百個攤檔，包括泰國美食、泰式小食、泰式按摩及泰服租借，還有拍攝區讓大家「打卡」。另外有泰靈市集，有浴佛供僧儀式，邀請泰國皇室及僧王認可的泰國駐香港僧人主持儀式。另有「四面神」供善信祈福及還願，每日下午3時至5時，由泰國舞蹈員當值為善信還願。還有很多泰星前往拜訪祈求人緣及事業運的「水龍王」，又稱為「那伽」，是泰東北的信仰，供善信開運祈福。 亦有泰國神喻占卜，透過泰國塔羅或水龍神喻牌占卜個人運程。

香港潑水節 Songkran 2023

日期：4月9日 11AM – 6PM

地點：D2 Place一期及二期對出長義街*於封路區（長義街）舉行

狗狗水戰派對

日期：4月9日 1:30PM - 5PM

地點：D2 Place一期天台花園

泰國旅遊達人- 胡慧冲

日期：4月9日 1PM

泰國翟道翟巿集

日期：4月5 - 10日 12PM – 8PM

地點：D2 Place一期2樓The Space

小曼谷Playful音樂派對

日期：4月5 - 10日 2PM – 8PM

地點：D2 Place一期2樓The Space

泰靈巿集 Mu Market

日期：4月5 - 10日 12PM – 8PM

地點：D2 Place二期地下The Garage

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責任編輯：吳雋妍