【18區人口統計】灣仔中西區人口學歷最高　女多男少嚴重

▲ 據政府統計處最新數據顯示，去年灣仔區及中西區達到學位學歷的15歲或以上人口比率最高。（資料圖片）

據政府統計處最新數據顯示，2022年全港15歲及以上陸上非住院人數，以灣仔區及中西區達到學位學歷人口比率最高，佔44.8%，而上述兩區男女比例失衡情況亦最嚴重。

統計處今日（3日）出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，去年達到大學學位程度的15歲或以上人口為165.48萬，佔25.5%，按年減3.7個百分點，實際人數則按年增2.13萬人。其中灣仔區及中西區人口各有44.8%人口達學位程度，稱冠全港；最低的是觀塘區（17.4%）、黃大仙區（17.7%）及葵青區（17.8%）。

觀塘、黃大仙及葵青 僅17%人擁學位

男女比例方面，倘不包括外籍家庭傭工，全港男性人數，與每千名女性相對比率，為911人；5區「女多男少」情況較嚴重，依次為灣仔區（848名男性）、中西區（861名男性）、東區（869名男性）、九龍城區（881名男性）及南區（897名男性）；若包括外籍家庭傭工，全港男女比率差距再拉闊，為839名男性對1,000名女性，灣仔區、中西區及九龍城區男性佔比較低。

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記者：馮琪雅