【18區入息榜】中西區住戶月入4.23萬續居首　沙田升9.6%打入十大 (即睇各區收入有幾好)

▲ 去年全港住戶每月入息中位數升至2.83萬元，而中西區住戶月入為4.23萬元，蟬聯榜首。（資料圖片）

政府統計處昨公布去年人口及住戶統計數字，去年全港總人口有約725.9萬人，較2021年的約732.4萬少約6.5萬人，跌幅約0.9%。住戶月入中位數方面，去年全港住戶收入為2.83萬，按年升2.91%。

18區以中西區住戶月入4.23萬元蟬聯榜首，三甲的灣仔及西貢區均月入4萬或以上；沙田區住戶收入增加最大，月入中位數升近一成，成功超越離島區打入十大；唯一變窮的是觀塘區，收入錄0.45%跌幅，排名榜末。

經歷一輪移民潮後，本港人口明顯減少，政府昨公布人口統計數字，去年全港總人口有約725.9萬人，較2021年的約732.4萬少約6.5萬人，跌幅約0.9%。細分之下，中西區和灣仔兩大傳統富有區分人口流失最明顯，分別有5.4%和5.2%人口流失。另外，全港僅北區人口有明顯增幅，去年區內有約33萬人居住，按年增約8.5%。在勞動人口方面，雖然觀塘區住戶收入最低，但勞動人口全港第2多，66.3萬人口中，勞動人口達329.3萬。

17區月入增 觀塘減0.45%

而在住戶月入中位數方面，去年全港住戶每月入息中位數為2.83萬，較2021年的2.75萬多800元，升幅約2.9%。全港18區中，17個區份月入有所增加，僅觀塘區收入減少0.45%，成為全港住戶月入最低區份。

今年有2個區分收入明顯增加，沙田區去年月入中位數由2.71萬升至2.97萬，增幅約9.6%，全港排名由第11位跳升至第9位，成功打入十大；排第三位的西貢區住戶亦由去年月入3.72萬升至4萬，增幅約7.53%，進一步追近第二位的灣仔區，兩區收入差距由3,200元，大幅縮窄至1,800元。

西貢升至4萬 追近次位灣仔

中西區和灣仔區繼續成為全港最富有區份，月入中位數分別為4.23萬和4.18萬，升幅分別為0.71%和3.47%。值得留意的是，如只計及「從事經濟活動的家庭住戶」，中西區的月入中位數其實有約6.8%的升幅，但有關升幅未能反映在「所有住戶」的月入中位數中。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，如果「從事經濟活動的家庭住戶」的月入提升，未能反映於「所有住戶」的月入中位數中，即該區從事經濟活動的人數比較少，退休人士較多，所以有關升幅難以影響整體變幅。他續指，中西區和灣仔區是老區，住戶通常非經濟活躍住戶，年輕人較少。

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記者：陳梓蔚