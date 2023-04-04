【桌球小將】12歲香港移民廖予生　英國U14桌球錦標賽奪冠創歷史

▲ 12歲香港移民廖予生，揚威英國U14桌球錦標賽，連贏4局奪冠創歷史。(EPSB圖片)

年僅12歲的香港桌球小將廖予生揚威英國，本周日（2日）在英國舉行的2023年英國U14桌球錦標賽決賽，以直落4局擊敗對手勇奪冠軍，創下歷史。

廖予生上月在北部賽區出線，曾打出一棒118及105度，決賽面對南部冠軍的艾亞斯，先贏兩局55比41、53比10，之後兩局及後愈戰愈勇，分別「起break」打出56及40度，再贏66比25、73比14，直落四局勝出，成為首位揚威英國U14錦標賽的香港球手。

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廖予生去年於香港青少年公開賽U14及U21勝出，之後隨家人移居英國，現時於菲爾德的「丁俊暉桌球學院」受訓。

在港時就讀九龍灣聖若翰天主教小學，廖予生因父親任職桌球室經理，從小受到薰陶，由最初在家中玩桌球玩具，到7歲時在爸爸陪伴下踏入桌球室，現時為香港少青隊成員之一，曾奪「2021香港U21青少年英式桌球公開賽第一站」亞軍及「2021校際英式桌球比賽」冠軍；亦曾在慈善桌球賽活動，與傅家俊同場較量。

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責任編輯 李志強