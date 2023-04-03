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【親子好去處】迪士尼「StellaLou 夢想起舞吧」今首演　舞者歷經考驗終夢想成真

休閒消費 23:00 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

迪士尼「StellaLou 夢想起舞吧」於今天（3日）首演。

由迪士尼創作的「Duffy與好友」系列角色Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、Olu Mel及LinaBell近年大受歡迎，香港迪士尼樂園於今個春天推出「Duffy與好友同萌遊」，俘虜粉絲的心。

為慶祝「Duffy與好友同萌遊」的舉行，香港迪士尼樂園與香港芭蕾舞團首度合作，攜手呈獻期間限定「StellaLou 夢想起舞吧」並於今天（3日）在迪士尼故事劇場首演。

【MIRROR】迪士尼城堡前大跳應援舞　逐格任睇教主+Edan+Ian跳舞相集【多圖】

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StellaLou追夢經歷

「StellaLou 夢想起舞吧」表演由香港迪士尼樂園與香港芭蕾舞團一同構思、創作及製作，道出StellaLou努力不懈實現舞蹈家夢想的故事。

表演以原創主題曲、服裝和編舞帶領觀眾見證StellaLou的追夢過程。StellaLou在好友Duffy、Gelatoni和LinaBell支持下，即使歷經考驗亦能夢想成真。

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原創音樂說故事

是次演出有兩首原創音樂，分別為《Believe》及《StellaLou》，引領觀眾進入異想天開和熱情的氛圍。

舞衣設計靈感來自角色

舞衣的設計靈感來自Duffy與好友，透過布料與顏色，讓觀眾在舞者身上聯想起Duffy與好友。

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StellaLou 夢想起舞吧
地點：幻想世界迪士尼故事劇場
演出長度：30分鐘
演出日期和每日演出場數：4月5至10日及14至16日，每日4至5場

記者：梁樂欣、張懿慧

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