【明星育兒】女兒任七人欖球賽開球禮球童　謝安琪安排讀英基一條龍升學

張繼聰與謝安琪(Kay)的囡囡張靖(Kakaball)個性活潑,曾參加大型舞蹈表演,見慣大場面,而日前她更現身香港大球場參與「香港國際七人欖球賽」盛事,擔任開球禮球童,面對在場大批球迷,毫不怯場!張靖現在就讀英基國際學校,英語水平有番咁上下,所以今次現身「香港國際七人欖球賽」盛事聽講英語無難度,而英基都十分注重小朋友運動方面的培養。

Kay其後亦在為Kakaball開設的IG貼相,代女兒寫下:「昨日是我第一次參加香港國際七人欖球賽,成為開球禮球童啊 我自己一個抱着欖球昂首闊步走到球場中間,在場嘅觀眾都為我歡呼令我感到好興奮!」由於Kay跟Kakaball說這場比賽是香港最高水平的欖球賽,所以對於能擔任球童,一家人都好興奮。

現年6歲的張靖,在父母的安排下跟哥哥張瞻一起就讀英基國際學校,張靖由幼稚園已經開始在英基就讀,現在已升讀小學,她曾用英文講自己很高興成為小學生「I am officially a primary student now,Would you cheer for me please? Today is the first time,I’m staying at school from 8:30 to 3:00pm,You know what, now my school times are much longer than at kindergarten,I think I’m going to have a lot of fun。」意思指我現在是正式的小學生,請為我加油,今日第一次8:30 to 3:00pm留係學校,現在的返學時間長過幼稚園,我諗我會有好多樂趣。

由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策,故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生,保證升讀英基的小學及中學至第13班(Year 13),接受共15年教育,英基學校協會(ESF)轄下共有22間學校,包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙,每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請,而升上中學後可選IB課程,為海外升學鋪路。

