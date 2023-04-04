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【明星育兒】女兒任七人欖球賽開球禮球童　謝安琪安排讀英基一條龍升學

育兒經 11:11 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張靖任香港國際七人欖球賽開球童，好可愛！

張繼聰與謝安琪(Kay)的囡囡張靖（Kakaball）個性活潑，曾參加大型舞蹈表演，見慣大場面，而日前她更現身香港大球場參與「香港國際七人欖球賽」盛事，擔任開球禮球童，面對在場大批球迷，毫不怯場！張靖現在就讀英基國際學校，英語水平有番咁上下，所以今次現身「香港國際七人欖球賽」盛事聽講英語無難度，而英基都十分注重小朋友運動方面的培養。

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Kay其後亦在為Kakaball開設的IG貼相，代女兒寫下：「昨日是我第一次參加香港國際七人欖球賽，成為開球禮球童啊 我自己一個抱着欖球昂首闊步走到球場中間，在場嘅觀眾都為我歡呼令我感到好興奮！」由於Kay跟Kakaball說這場比賽是香港最高水平的欖球賽，所以對於能擔任球童，一家人都好興奮。

正式成為小學生。

現年6歲的張靖，在父母的安排下跟哥哥張瞻一起就讀英基國際學校，張靖由幼稚園已經開始在英基就讀，現在已升讀小學，她曾用英文講自己很高興成為小學生「I am officially a primary student now，Would you cheer for me please? Today is the first time,I’m staying at school from 8:30 to 3:00pm，You know what, now my school times are much longer than at kindergarten，I think I’m going to have a lot of fun。」意思指我現在是正式的小學生，請為我加油，今日第一次8:30 to 3:00pm留係學校，現在的返學時間長過幼稚園，我諗我會有好多樂趣。

表現淡定。

「一條龍」升學15年教育

由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育，英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請，而升上中學後可選IB課程，為海外升學鋪路。

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責任編輯︰王明芳

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