【梅啟明工傷】預告出院即探梅媽告狀　梅啟明勢要出解僱信趕走看護

▲ 首要任務睇梅媽。

已故歌手梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，一度昏迷送院搶救，經送院後回復清醒。

雖然一度有傳他發高燒更半邊身麻痺，更行動不便甚至中風，事後他接受傳媒訪問時否認說法，表示行動沒有問題，只是左邊手臂膊頭麻痹。

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出院即探梅媽

日前梅啟明再次接受傳媒訪問透露今日（4月4日）將會出院，出院後將會到聖保祿醫院探梅媽，他曾透露看護力阻母子見面，上次見梅媽已是前年，即使去到醫院門口都被院方和保安趕走。

不過今次梅啟明很有信心一定可見到梅媽，皆因他指是對方叫其出院找她，即使再被阻止探望，梅啟明亦都不怕，更表示會對護士長說是梅媽想見兒子。

▲ 梅啟明出院即探梅媽。

向梅媽告狀看護問題

他又指今次見梅媽最主要想知道她的近況，並且要讓梅媽知道看護罪狀，皆因該名看護多次截了電話，又不斷誤導別人阿媽有老人癡呆。

他再罵爆看護和侄仔故意搞小動作，令到老人家不開心：「講難聽啲，阿媽好似坐監咁，我侄仔心地唔好。」

至於在梅啟明留院期間，其女友亦成功去聖保祿探望梅媽，梅媽更攬到女友實一實，他形容感覺如像「你終於都嚟喇！」

他指梅媽叫兩個工人行開，跟女友說了很多話。不過，他表示這幾天女友又被看護禁止與梅媽聯絡，並稱這是其侄仔和看護的主意。

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侄子和看護背後搞小動作 勢告看護

而梅媽曾在去年2月登報與梅啟明脫離母子關係，聲明指：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」

梅啟明當時聲稱梅媽對登報脫離關係關係毫不知情，並點名40多歲的侄子在背後搞小動作操縱梅媽。梅啟明聲稱自己已經報警，更揚言會追究到底，他更指侄子從小對他不尊重。

他受訪時再強調梅媽身邊好多小人，甚至被人操控。

另外，梅啟明指會等該看護放工，向她遞上法庭傳票告對方，又指即使對方是法庭聘任，也表示會出解僱信，不想再讓對方在梅媽身邊。



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