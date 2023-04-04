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【大腸癌】肚子「咕咕聲」恐屬癌症警號　醫生揭腸鳴伴隨8大症狀要求醫

醫生診症室 10:34 2023/04/04

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肚子「咕咕聲」恐屬癌症警號，醫生揭腸鳴伴隨8大症狀要求醫。

肚餓時肚子經常會作響，但有時已經吃飽，肚子仍會發出「咕咕聲」，到底是甚麼原因所致？有醫生指出，並非所有腸鳴都由疾病引起，但若然伴隨腹痛、體重減輕、食慾不振等8種症狀，因嚴重可能屬癌症警號。

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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

肝膽腸胃科醫生詹宜學在Facebook專頁發文表示，「腸鳴」是指腸胃道蠕動發出的聲響，並非所有腸鳴都來自於疾病，他列出5種常見原因：

1.飢餓時腸胃蠕動

2.肚子裡食物、空氣、水所造成的蠕動。例如暴飲暴食、產氣食物所造成的脹氣

3.大腸激躁症；腸道過度敏感，因食物、情緒、壓力等因素所造成的腸道蠕動異常

4.腸胃道發炎造成的蠕動異常

5.腸道阻塞，例如術後造成的腸沾黏、腫瘤造成的腸阻塞等

腸鳴伴隨8症狀勿忽視

詹宜學提醒，如出現腸鳴，同時伴隨以下8大症狀，應該盡早求醫，接受檢查：

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大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

  • 進食過量含飽和脂肪的食物
  • 食物纖維攝取量不足
  • 經常進食燒烤食物或加工肉類
  • 吸煙
  • 酗酒
  • 缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

大腸癌病徵

據衞生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

  • 排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。
  • 有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。
  • 大便帶血或有黏液。
  • 大便呈幼條狀。
  • 腹部不適，如絞痛或腹脹。
  • 腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。
  • 後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣

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