【清洗内褲】內褲暗藏各種微生物細菌　醫生教5步驟清洗才乾淨

▲ 內褲暗藏各種微生物細菌，醫生教5步驟清洗才乾淨。

貼身衣物一定要每日清洗乾淨，因每天長時間接觸私密部位，容易產生並暗藏各種微生物及細菌，可能會導致交叉污染和細菌傳播。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，内褲因長期與身體持續接觸，含有滿滿的細菌，更帶有「超級抗藥性細菌」。對此，他提出了正確清洗內褲的5個步驟，以保持衛生。

黃軒醫生近日於Facebook個人專頁分享，稱「內褲，是一件與身體持續接觸的基本衣物，因此，它可能藏有各種微生物。」近年愈來愈多人對内褲在傳染病中扮演的角色和對人類健康潛在的影響感興趣。他提到2020年《醫院感染期刊》（Journal of Hospital Infection）上的一項研究，研究了住院病人内褲上的細菌和真菌的存在情況。研究人員發現，大量病人的内褲被帶有有害細菌的污染，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯菌。這項研究強調，醫療設施中適當的洗衣程序，對降低交叉污染和細菌傳播的風險非常重要。

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他又提到，另一項2019年《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）上的研究指出，在身體健康者的內褲中發現具有「超級抗藥性細菌」，包括金黃色葡萄球菌（MRSA）和腸球菌（VRE）。該研究强調了內褲在超級抗藥性細菌的傳播中可能發揮的作用，以及在該領域需要進一步研究的必要性。

對此，黃醫生提出了「如何正確清洗内褲」的5個步驟：

1.內褲、內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

2.使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5至10分鐘即可。

3.以輕柔的方式搓洗內褲，由後慢慢往前搓洗。

4.用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再脫水或用乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5.若用洗衣機洗內褲，應定期清潔洗衣機維持乾淨，可使用洗衣機的槽洗淨功能或浸泡消毒。

他還引用2021年《臨床微生物學雜誌》（Journal of Clinical Microbiology）上一項最新的研究，該研究指出，「與用冷水（20°C）洗滌或不使用洗滌劑相比，用熱水（60°C）洗滌並使用洗衣粉能明顯減少細菌數量。」他表示，這項最新研究强調了内褲在傳播感染方面可能發揮的作用，以及正確的洗滌方法對減少交叉感染和感染傳播風險的重要性，「未來我們仍需要進一步研究，以更好地了解這些內褲細菌引發的傳播機制，以及內褲，可能對人類健康，所產生的影響。」

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責任編輯：羅嘉欣