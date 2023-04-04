【最素漢堡】城中7大名廚匯集　創植物肉新口味

美國素肉生產公司 Impossible Foods 慶祝香港成立5週年，邀請了7位城中頂級廚師，用植物肉煮出的百變菜式，並向顧客提供折扣優惠，鼓勵大家食素。今次7位廚師創作的菜餚背後都盛載了他們各自獨特的故事，全部大有來頭。

文華東方酒店MO 吧主廚 Richard Ekkebus ，創造了兩道美味的Mo吧漢堡及迷你照燒漢堡。

另外的越南籍主廚 Que Vinh Dang 在美國紐約一家專門售賣越式三文治的餐廳長大，而他就是憑著這段童年回憶，啟發了他在其越南餐廳 Nhau 推出越式三文治。 「當我創造越式三文治時，不必改變烹飪方法，因為植物牛肉本身的質地經已與傳統動物肉般美味。」

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而負責主理炬屋居酒屋的韓籍主廚 Yong Soo-Do 認為，植物牛肉的開創性口味，「能讓廚師跳出框框思考。」

他在香港生活8年以來，得悉香港人其中最喜歡的韓國菜式是炸醬麵，自己亦愛用四川風味醬汁，因此創造了靈感來自韓國炸醬麵的四川乾拌麵，以香辣風味提升整度菜式的味道。

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2018年，Impossible Food 初到香港時，Little Bao主廚 May Chow 是品牌一位最早期的合作夥伴。May將最喜歡的日本食材之一，味噌，與植物牛肉混合，製成味噌包，為其招牌包增添豐富色彩。「結合這兩種食材可謂相得益彰，令人非常興奮。」

而地中海餐廳Quiero Mas 的西班牙籍主廚 Javier Perez 經常會在其菜式中用上不同肉類，而他今次特製的西班牙燉肉丸，便是對其家庭食譜的致敬。 「在西班牙，我們都有自己的肉丸食譜，而我的則從媽媽那裡學來。」

素食叉燒味道正宗

總廚姜若男在創辦連鎖燒味店好燒味時，希望能在傳統叉燒中加入創新元素，便決定以植物肉為港人最愛的叉燒披上新的衣裳。「這款叉燒飯味道正宗美味， 讓我能為一些尋求植物性飲食的顧客創造更多貼心的選擇。」

Kay Kwan自創立本地生活品牌Years素年以來，一直倡導綠色生活，今次推出的週年紀念菜式：芫荽不可能芝士漢堡包更讓人一試難忘。

Kay認為，Impossible Foods 與他餐廳的使命不謀而合：「我們專門為那些不屬於純素食或素食主義者，提供一系列美味的植物食品選擇。」

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