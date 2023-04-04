【世盃女神】潘杰寧宣布已離婚　學霸女神：用了一年多重組生活

▲ 世盃女神潘杰寧宣布已離婚。

天生一臉童顏的世盃女神潘杰寧於FB公布離婚消息，潘杰寧貼出與狗狗的合照，並撰文透露已回復單身一段時間。

潘杰寧坦言需要處理好法律手續及情緒，再經過深思熟慮後終於決定澄清自己不再是人妻的身份。

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承認婚姻已結束

潘杰寧於FB寫道：

一直在想，何時最合適去說出這事，還是什麼都不說比較合適？掙扎了好一陣子，決定現在應該是最佳時機。

近半年陸陸續續在不同渠道被問及我的婚姻，由世界盃到訪談節目，大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。

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處理手續+情緒

她續說：

或許大家很驚訝吧？當時的我也一樣，但隨著時間過去，再驚訝再震驚再不能接受也都會過去。

抱歉一直未有好好特意澄清過甚麼 🙌🏻 畢竟這是一件人生大事，除了要處理法律手續，比較多的時間是需要處理情緒。我思前想後，一直到肯定自己已是自如面對的狀態，才決定出這一個post。

▲ （FB圖片）

強調不再是人妻

潘杰寧只想向身邊人交代清楚：

不是以一個公眾人物的身份去交代，而是想和一直關心我的朋友和 followers 簡單 update 一下近況，好讓大家不會再叫錯我人妻了 😅

已浴火重生

▲ 潘杰寧於2019年嫁給圈外男友。（FB圖片）

她又謂：

我用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。

p.s. 不會禁留言但也不會再說更多，想表達關心留一句 Bless you 就可以了😬

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學霸女神內外兼備

畢業於香港大學心理學學位及社會科學（輔導學）碩士的潘杰寧內外兼備，向來深受觀眾歡迎，除了從事幕前工作外，同時亦為一名心理輔導師。

潘杰寧於2019年與拍拖8年的圈外男友旅行結婚，可是二人未能攜手到老，最終離婚收場。

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