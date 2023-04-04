【破案關鍵】人妻被斬14刀陳屍住宅 鸚鵡目擊狂叫「呢句話」助警破案

有些鸚鵡擁有學習人說話能力，竟成命案破案關鍵！印度一名女子在家遇害，被兇手殘忍斬14刀陳屍住宅，警方上門搜尋線索時，發現受害者家中的寵物鸚鵡不斷喊著這兩個字，終成功幫警方破案。

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綜合外媒報道，事發於2014年2月，丈夫帶子女出門，回家竟發現老婆身中多刀死亡，財物被搜刮一空，兇手成謎，丈夫悲痛欲絕，而家中鸚鵡事發後出現異狀，開始不吃不喝，疑鸚鵡「目睹」案發經過，因此開始在念出疑犯名字，當念到死者姪子阿舒的名字時，卻出現異常激動的反應。

警方根據這一點展開調查，雖然鸚鵡的「證言」並沒有在法庭上當作證據。但阿舒在被捕後坦承罪刑。死者的女兒表示，阿舒時常到家裡作客，甚至曾居住多年，熟悉家中珠寶和現金存放位置，才策劃這個犯罪計劃。而其父親曾給錢攻讀工商管理碩士學位，萬萬沒想到，「阿舒」恩將仇報，劫財殺人。

案件經過9年審判，立下大功的鸚鵡已過世，死者丈夫也因新冠肺炎（COVID-19）過世。當地法庭近日判阿舒無期徒刑。但死者家屬不滿判決結果，會向最高法院申請，要求處阿舒極刑。

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責任編輯：王明芳