盧廣仲音樂節盼樂迷大聲尖叫　J.Sheon藍調曲風閃耀西九

歌手盧廣仲 、J.Sheon 、吳卓源、JOCELYN 9.4.0、同理ZUNYA 即將於5月1日現身西九文化區竹翠公園舉行音樂節。

盧廣仲適逢出道15周年來港見見粉絲：「因為疫情令到很久都沒法見到大家，雖然沒法表演給大家看，但是我一直都有留意香港樂壇動態，所以今次是戶外演唱會，希望大家會玩得High一點，跟我一起海豚音。」

▲ 濶別香港多年的盧廣仲

盼與林家謙合作 帶驚喜給觀衆

早前他與林家謙隔空交流音樂，更公開表示喜歡對方的《一人之境》，想邀請對方來欣賞個唱，可是不知道他有沒有檔期來參加，因為也很想跟他碰碰面。被問到是次音樂節會唱廣東歌，他表示今次音樂節歌單是保密的，但會有驚喜帶給觀眾。

盧廣仲從剛岀道的《我愛你》、《100種生活》及《大人中》等早期作品，直到近年的《刻在我心底的名字》。這位冬菇髮型「文青」歌手會在這次音樂節演唱一系列首本名曲，為各位帶來五月最窩心溫暖的療癒音樂晚上。

▲ J.Sheon

參與音樂節的J.SHEON 早於 2015 年把《想你的夜》、《喜劇之王》改編，近年帶出多首糅合藍調、抒情和說唱的原創作品，並進一步協助他成功横掃各大獎項等重磅殊榮。

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澳藉華裔獲封「R&B女神」

吳卓源 JULIA WU 是生於音樂世家的澳藉華裔女歌手，近年相繼憑著《七十億分之一加一》、《BETTER OFF WITHOUT YOU》等超人氣作品，被樂迷冠上「R&B女神」的美譽。

JOCELYN 9.4.0在台灣著名音樂選秀節目《聲林之王 3》展現耀眼光芒，自單曲正式面世後，JOCELYN 更乘勢獲得廣泛樂迷的高度關注，進一步成為當下其中一位最具潛力的新星！

▲ 「R&B女神」吳卓源

ZUNYA勇奪選秀節目第四

而 ZUNYA打從岀道以來就一直以同理之名，提升自己要時刻保持同理心和謙遜待人，原名李政哲的ZUNYA，憑藉的岀色表演，多次於台灣著名音樂選秀節目中取得 MVP 殊榮。

他一路保持水準，在冠軍總決賽階段勇取佳績。更於2022 年首度發行個人專輯《THAT’S CALLED LIFE》，透過擅長的 R&B 和說唱曲風，給予大眾嶄新的音樂體驗。

活動詳情：

活動日期：2023年5月1日（星期一）

活動時間：下午6時30分

活動地點：Wonderland | 竹翠公園 （位於西九文化區苗圃公園)

票價：$580 / $880 / $1080 （VIP）

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