【輸入零售業外勞】邵家輝建議政府逐步引入大灣區人手　倡即日往返不影響本地住屋

▲ 立法會批發及零售界議員邵家輝。（資料圖片）

社會復常，本港批發或零售行業面對招聘困難，業界因此盼輸入勞工解決問題。立法會批發及零售界議員邵家輝指，目前批發及零售界人手短缺逾4萬人，需盡快輸入外來人力，不致影響香港發展。

就輸入外地勞工，邵家輝今（4日）早於電台節目建議，政府可可效法澳門，逐步從大灣區引入人才，並鼓勵來港工作的大灣區居民即日往返兩地，以致不會推高本地房價，而影響住屋問題。

邵家輝亦建議，政府以本地員工的薪金中位數引入外勞，保障本地員工薪金不受影響，並將外勞工作期限設爲2年，若日後市道不景，可考慮不簽發新的工作簽證，讓他們回到原居地，貢獻該區服務業，以保證本地員工就業機會，平衡各界需要。他亦指，業界工資有顯著升幅，不少公司加薪逾1成，形容為「否則沒有人應徵」。

另外，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠於同一電台節目指，不希望輸入外勞，稱業界人手不足在於員工薪金過低，並舉近年工資中位數為例，指批發零售界每年加薪只達1%，遠低於通脹，若僱主願意調整工資，有助從業員回流及吸引新人入行，以解決有關問題。

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記者：梁凱婷