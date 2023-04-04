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【隱形戰隊】陳展鵬首度回應扭計加薪傳聞　視帝選擇與TVB同舟共濟

娛樂 11:37 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳展鵬選擇與公司同舟共濟！

「視帝」陳展鵬在TVB劇集《隱形戰隊》中演奸角備受讚賞，有指展鵬本來是劇集的男一人選，最終「降呢」為男配角，傳聞指展鵬因要求加薪而惹怒高層。

日前，展鵬在劇集宣傳活動過後，首度就傳聞解話，原來他更以行動力證自己是支持公司！

【隱形戰隊】陳展鵬10年後再演奸角獲激讚　曾當地盤工靠努力捱出頭住千萬豪宅

展鵬曾扭計求加人工？

有指展鵬在續約時向公司要求加薪五百萬，原因是為照顧病母，不過他一直未有解釋，直至在日前的劇集活動過後，他接受傳媒訪問時說：「呢隻死貓我食咗三年，同公司同舟共濟，放棄八位數字合約，繼續留喺公司。」

他為公司有所「犧牲」，也想到公司給了他大部份的成績、人情味，故再選擇與公司續約。

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選擇減薪

展鵬再為公司效力，他選擇了「減人工」，與公司同舟共濟，他認為在三年前疫症爆發時，也沒有可能是要求加薪。

他之所以選擇就事件澄清，就是因為不想別人因不實報導而誤會他。而過往一直未有就事件而為自己解釋，是因為他忙著兼顧三部劇集。

展鵬憑《超能使者》鍾孝年一角，獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》馬來西亞最喜愛TVB男主角。（IG圖片）

演藝路有起有跌

展鵬在中五畢業後便參加第七期TVB藝員訓練班，畢業後成為旗下藝人，不過多演一些小角色。

他在1997年加入寶麗金唱片公司以歌手出道，但未能推出唱片，直至2000年轉投亞洲電視、2007年重返TVB。

在2015年，他以劇集《張保仔》「十一貝勒」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2015》最受歡迎電視男角色，並於2016年憑《城寨英雄》「拳佬」奪《萬千星輝頒獎典禮2016》最佳男主角。

在2018年10月13日，展鵬與單文柔舉行婚禮，二人婚後誕下愛女小豬比（Quinta）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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