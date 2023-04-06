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【兩性關係】偷看男友手機揭對方flirt女 港女矛盾：對質還是扮唔知

親子 15:44 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《原諒她77次》劇照。

手機已成為感情關係中的潘朵拉盒子，隱藏不為人知的事情。「我知道這是不當行為，但我還是按捺不住，最終偷看了他的手機。」她明知在男友不知情下窺探他的個人私隱不恰當，但理性始終敵不過內心的忐忑，那夜她還是拿起了男友的手機。

「真的如我所猜測，他有用dating app跟異性聊天。我看到一些他跟其他女生調情的對話，更有兩個年輕女生跟他有面貼面的照片，甚是親密；即他們不只交談，還約過出來見面。」言談間她開始滲透出怒氣。

她坦言近3個月男友的行為舉止有異︰以往他會隨意放手機在枱面，近來總是機不離身；以前會在她面前聽電話，後來鈴聲響起就會走到一角；雙方見面，她曾經是他的專注點，現在他一邊對着她，一邊掃手機。由眼神接觸到相處感覺，她都覺得跟以往味道不同，她的直覺告訴她︰他出了問題。

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面對感情問題，人很多時都很矛盾，心中預期一些事情會出現，卻希望是自己臆測錯誤。她預期出現卻又不想發生的真相曝光，她開始陷於兩難處境。

「他背着我flirt女，我應否篤爆他？但說出來，他會指摘我偷看他手機是侵犯他私隱，不信任他。應該怎辦？」她問。

「你揭露事件真相，目的是甚麼？你認為將事件展露能否促進你們對話，有助雙方一起面對關係上的問題？展露事情後的最壞結果是怎樣？你有否心理準備去面對？」我希望她明白，有些事情到了某地步，就不會有一個所謂完美的解決方法。

信任與懷疑，像雞與蛋的先後關係。是因為懷疑所以不信任，抑或是不信任所以有更多懷疑？究竟誰在破壞關係？

她開始明白，偷看行為固然不當，但此刻她最需要面對的，是她跟男友的感情已出現縫隙，縫隙中還滋生了毒素，蠶食着專一、信任、尊重等愛的元素。

全文刊於《晴報》，原題為偷看手機看到…… 對質抑或扮不知？

夫妻之道 兩性關係

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