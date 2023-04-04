【流感針】流感高峰期　醫療機構派外展隊為偏遠學生及長者免費打流感針

▲ 劍苗醫療於三月二十八日到大澳佛教筏可紀念中學為學生、教職員注射流感針。

隨著口罩令等抗疫措施放寬，估計流感傳播風險增加，中學生接種流感針更不足20%，比幼稚園及小學低至少6成。疫苗診所劍苗醫療派出外展隊，為偏遠學校免費注射流感疫苗。劍苗醫療主席黃卓健表示，社會過去三年全力谷新冠疫苗接種率，新冠消退時候，流感或有機會在學校大規模爆發。

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劍苗醫療於3月28日到大澳佛教筏可紀念中學為學生、教職員注射流感針，佛教筏可紀念中學校長惲福龍表示，學校遠離市區，私家車輛進入大澳前需領禁區紙，醫療機構到學校打針困難，感謝劍苗醫療專程到學校免費為學生注射。黃卓健表示，偏遠地區因交通等問題，接種率比市區學校更低，一旦有人感染，傳播風險倍增，因此有需要為他們提供疫苗注射。



參考衛生署2023年3月26日數據，6個月至未滿6歲的兒童2022/23年接種率為91300人，接種率為37.1%、6歲至12歲以下的兒童為209200人，接種率為60%。相返12歲至18歲以下的兒童接種率僅為19%，人數只有61500人，為三個組別中最低。政府過往只為幼稚園及小學提供季節性流感疫苗接種計劃，於2022/23季度才擴展至中學生或18歲以下香港居民。

黃卓健認為18歲以下學生亦是高風險組別，他們需要上學，較多群體生活，一旦感染，傳播率驚人。佛教筏可紀念中學校長惲福龍表示今次是學校第一次舉辦流感注射活動，當日有超過兩成學生參與接種活動，教職員亦受惠活動。



黃卓健表示，每年都會撥出一定數量的流感疫苗，免費為有需要人士接種，他認為隨著口罩令解除，流感高峰期由以往11月至1月推遲到3月。以往1月已經完成學校接種，但今年中學生接種在11月推行，較為急速，所以接種工作到3月仍未完成。加上，部分學校位置較遠，送針司機需要運輸疫苗亦有困難，外展隊需要付出更多資源前往接種，但希望能夠每位學生健康受到保障，每年堅持派外展隊到偏遠地區。

除了學校外，外展隊亦為偏遠地區長者注射疫苗，黃卓健表示，偏遠地區長者大多沒有注射過疫苗，每次到市區須上山落山令他們放棄接種，希望外展隊工作能夠增加他們保障，明白接種重要。

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責任編輯︰王明芳