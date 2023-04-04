【輸入外勞】汽總反對輸入外勞　稱提高待遇先可解決人手短缺問題

▲ 汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表示工會反對輸入外勞

政府早前表示有意參考院舍輸入護理員特別計劃，針對包括運輸業、建築行業在內的人手明顯短缺的行業輸入外勞。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源今（4日）早表示，目前小巴各條專綫合計缺乏數百名小巴司機，若改善行業待遇可有機會吸引新血加入。

陳逢源指，目前各條專綫合計缺乏百名小巴司機，並直言小巴行業是多個車種中「待遇最差、人工最低」。依他介紹，小巴司機平均每更9小時，時薪介乎於50至60元，稍好些有60至70元，視乎該條綫的繁忙程度。平均而言，月收入在1.3至1.4萬元，他形容該收入難以養家。現在薪酬低、待遇差，休息時間不夠是導致人手缺乏的主要原因，不僅會導致人手流失，年輕人也完全不想入行。

對於輸入外勞，陳逢源表示香港在90年代就已經嘗試引入來自廣東省的內地司機，但是內地司機來香港要處理住宿、三餐、中介費用等問題，令他們來港工作的實際收入只有薪酬的約三成。但相比之下，現時廣東省司機在內地工作，平均收入有七、八千元，甚或有些可過萬元，而生活成本也不似香港高，「點解要黎香港呢？」他亦指出，內地與香港亦存在左右軚的分別，同時內地司機未必能夠適應香港的道路交通情況。而香港現在的小巴專綫有很多，分給多間公司負責，這些公司要處理內地司機來港後的住宿、管理等問題，亦非三言兩語可處理。

陳逢源表示，工會反對輸入外勞。他指出，現時小巴司機的待遇太差，提高待遇、設立福利吸引到年輕人入行，才是解決人手問題的方法，促僱主將小巴司機的時薪提高至最少80元，令他們月入至少有1.7萬元，也要設有休息及食飯的時間。

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記者：解青羽