【輸入外勞】汽總反對輸入外勞 稱提高待遇先可解決人手短缺問題
政府早前表示有意參考院舍輸入護理員特別計劃，針對包括運輸業、建築行業在內的人手明顯短缺的行業輸入外勞。汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源今（4日）早表示，目前小巴各條專綫合計缺乏數百名小巴司機，若改善行業待遇可有機會吸引新血加入。
陳逢源指，目前各條專綫合計缺乏百名小巴司機，並直言小巴行業是多個車種中「待遇最差、人工最低」。依他介紹，小巴司機平均每更9小時，時薪介乎於50至60元，稍好些有60至70元，視乎該條綫的繁忙程度。平均而言，月收入在1.3至1.4萬元，他形容該收入難以養家。現在薪酬低、待遇差，休息時間不夠是導致人手缺乏的主要原因，不僅會導致人手流失，年輕人也完全不想入行。
對於輸入外勞，陳逢源表示香港在90年代就已經嘗試引入來自廣東省的內地司機，但是內地司機來香港要處理住宿、三餐、中介費用等問題，令他們來港工作的實際收入只有薪酬的約三成。但相比之下，現時廣東省司機在內地工作，平均收入有七、八千元，甚或有些可過萬元，而生活成本也不似香港高，「點解要黎香港呢？」他亦指出，內地與香港亦存在左右軚的分別，同時內地司機未必能夠適應香港的道路交通情況。而香港現在的小巴專綫有很多，分給多間公司負責，這些公司要處理內地司機來港後的住宿、管理等問題，亦非三言兩語可處理。
陳逢源表示，工會反對輸入外勞。他指出，現時小巴司機的待遇太差，提高待遇、設立福利吸引到年輕人入行，才是解決人手問題的方法，促僱主將小巴司機的時薪提高至最少80元，令他們月入至少有1.7萬元，也要設有休息及食飯的時間。
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記者：解青羽