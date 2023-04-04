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【明星時尚】韓潮巨星G-Dragon夥拍Nike　推跆拳道靈感運動服4月中發行

休閒消費 11:30 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

G-Dragon丁再一次和Nike合作推出以跆拳道為設計靈感的運動服。（圖片品牌提供）

韓國歌手G-Dragon既是CHANEL的代言人，同時又是潮流達人，不少時裝品牌都想和他合作藉此提升產品銷量，而Nike可說是他不下一次的合作對象，繼上次推出球鞋後，今次再下一城推出以跆拳道為靈感的服裝，fans們請記下418日這個推出的日期。

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韓國歌手G-Dragon（權志龍）除了是CHANEL的代言人外，亦不下一次與Nike合作推出Nike Air Force 1「Para-noise」（1990年和2020年），事隔3年的疫情期，這位國際潮流教主終於再與Nike合體，這一次的創作靈感不找「外國勢力」，索性以韓國國技為找出路，推出以跆拳道為靈感的Kwondo 1服裝系列。

至於系列取名為Kwondo 1，其實字裏行間包含權志龍的阿名字（Kwon Ji Yong），再藉著跆拳道道袍（Do-bok）中的Do意為方向，Bok意為衣服。

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系列中的外套和背心與比賽中的道袍和保護衣有著相似感覺，而服裝上印上的雛菊圖案，是用上了刺繡和印花互相結合。

根據過往有著G-Dragon冠名產品的經驗，去貨定必甚快，這一次都應該沒有例外吧！

不過，就要提醒大家該系列的發售日期在4月18日，不要太早去到專門店免得撲空。

產品查詢：NIKELAB PS7（2577 0703）

記者：何偉雄

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