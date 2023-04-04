【最壞身教】拍YouTube教免費避排隊玩迪士尼　3孩港媽以濕疹醫生紙濫用傷殘援助

▲ 有港媽濫用傷殘援助卡免排隊玩迪士尼樂園，更拍片分享。

去主題樂園玩難免要花時間排隊，傷健共融之下，身體障礙者、SEN特殊教育需要的小朋友都會有酌情處理的措施。可是，有港媽濫用此制度，以孩子濕疹醫生紙當作申請傷殘援助卡，更拍YouTube片分享教學攻略，教更多人如何免費不用排隊去玩迪士尼樂園，行為可恥。

濫用援助免排隊玩迪士尼

近日有網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，發現有YouTube影片亂教人濫用迪士尼賓客援助卡，雖然有關措施不是真正有傷殘証，但用法類近。投稿者有感迪士尼似發現有濫用情況，4月開始已經改了制度，直言「令真正的傷殘人士十分不便」。

最新影片︰

有關YouTube攻略教學片是一名3孩港媽拍攝，原片已被刪除，但投稿者及有網民截圖部分影片。影片的標題為「香港迪士尼暢玩攻略 點可以免費唔使排隊優先通行三個鐘玩轉迪士尼遊戲」，該拍片港媽表示不用3小時已可玩畢樂園內所有設施及攞盡年卡優惠。該港媽的手法是用多年前的醫生紙表示兒子需要援助，網民斥「佢拎張2016年嘅所謂醫生紙去話自己個仔傷殘喎」。

網民斥最壞身教

有關帖文引起很多網民回應，斥責拍片港媽濫用行為可恥，教壞小朋友，「為人父母身教重於言教，濫用制度仲要咁自豪放上網」、「不知所謂，片中仲多次提及自己好威咁，唔洗排隊直入乜乜乜，人哋就要排隊乜乜乜，極討厭」。

育有SEN孩子家長亦有留言感嘆，「難委我仔自閉症都唔敢去拎緩助卡，以為一定要有殘疾證先可以」，另一位家長的孩子有自閉症譜系障礙ASD，一直有殘疾證，但兒子肯排隊就沒用此福利，直至上年有次意料之外多人，兒子邊排隊邊緊張到抓損手，之後才用有關措施，作為殘疾者家屬，很憎濫用者，變相愈來愈多機構改變甚至取消措施，令真正需要者帶來不便。

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有障礙賓客援助服務

據「香港迪士尼樂園」官網資料，「有障礙賓客援助服務」專為因身體有障礙而不能忍受在傳統排隊環境中長時間等候的遊客而設。有需要者須親臨位於美國小鎮大街上的市鎮會堂，向職員出示相關有效身份證明或文件，如殘疾人士登記證，去登記及取得援助服務卡。獲成功登記服務的遊客，可於指定遊樂設施預約一個與當前排隊區等候時間相約的時間返回該遊樂設施，不提供即時登上遊樂設施之服務。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳