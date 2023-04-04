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【女拔交棒】拔萃女小學校長李安麗退休 新任校長來頭有幾勁？

中小學 11:24 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

拔萃女小學校長李安麗退休。

拔萃女小學今日向家長發出通告，正式宣佈現任校長李安麗退休，新任校長由明皓擔任。拔萃女小學的通告指，感激現任校長李安麗在拔萃女書院服務26年，新任校長將於2023年9月1日上任，學校感激李校長過去26年在教育上的貢獻。

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【童學園】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

至於新任校長明皓，根據青苗基金資料顯示，明皓本科畢業於美國哈佛大學的經濟系，也取得了哈佛大學肯尼迪政治學院的公共政策博士學位。她是位全職母親，除了照顧家中3個兒子以外，也和公益機構合作， 為香港有需要的學童提供學業和非學業的支援。

但明皓在成為全職母親以前，她是一名研究學者，專門研究以中港年青人為對象的公益項目的設計和評估，包括抗逆力，生涯規劃，和創業教育的項目等，同時是著有「The Education of Migrant Children and China’s Future」 一書。

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