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【輸入外勞】李家超：輸入勞工工資需與行業入息中位數相等　亦冀保障本地工人就業機會及收入　

社會 11:40 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

特首李家超。（資料圖片）

有關輸入勞工事宜，行政長官李家超今（4日）早出席行政會議前回應指，人力不足會影響市民接受的服務及香港的競爭力，強調需平衡各方利益，包括本地工人的就業機會及收入，並指決策局正積極研究實際情況，期望最遲在年中公布涉及建造業及運輸業的整體人手策略，處理人手短缺問題。

建造業議會估計業界有1萬至1萬5千的人手短缺，李家超表示，政府留意到建造及運輸業的人手問題，亦留意到不同界別亦面對同樣問題，強調會認真處理。

同時，李家超指處理勞工短缺問題時，需平衡多方面利益，包括保障工人就業機會及收入，亦需確保「輸入勞工的每月工資不能高於及低於行業的入息中位數」，須與本地工人擔任相類職位的中位數相等。他亦指，當局亦會加強本地培訓，在「再培訓計劃」及專業培訓方面下工夫，決策局會盡快檢視相關政策再向公眾公布。

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記者：梁凱婷

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