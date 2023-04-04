【濕疹痛苦】KOL準媽媽深受濕疹困擾　難抵痕癢常抓破皮被笑像「爛腳」

▲ KOL Chloe是一位準媽媽，她本身跟家人一直有濕疹問題，不可以吃蝦蟹。

一提起濕疹，相信不少人都會大皺眉頭，因為都身受其苦。在本港，濕疹這種皮膚病可謂非常普遍，不論性別、年齡的人士都有機會被濕疹纏擾，而且屢屢復發、苦無對策，即使就醫吃藥也未必能根治。更痛苦的是，在疫情期間因為頻頻需要使用消毒劑產品，令濕疹患者雪上加霜，含酒精的消毒產品加倍刺激皮膚，往往令濕疹症狀惡化，苦不堪言。

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而於疫情期間懷孕的人氣KOL Chloe，就是其中一位身受其害者。Chloe是一位準媽媽，她本身跟家人一直有濕疹問題，不可以吃蝦蟹。小時候並沒有濕疹，但自從畢業後開始工作，可能壓力太大，就開始出現濕疹。曾經試過找中醫調理，但效果不明顯。吃西藥的話又怕含類固醇，對身體會有壞影響。

開始時，可能是經常化妝令眼皮有濕疹，需要不再化妝才會有好轉。但後來濕疹轉移到雙腳，發作時真的很痛苦，尤其是在轉季時，皮膚會出現紅色的一粒粒，經常也十分痕癢、會甩皮、又紅又腫。有時候甚至會又痕又刺痛，整晚難以入睡，睡覺期間也會不自覺地抓損自己，醒來時便會發現皮膚流血。以前為了貪靚、為了要拍照，會用化妝品、遮瑕膏等去掩蓋。現在科技進步就可以美圖App把濕疹痕跡弄走，但其實問題一直存在。有時候朋友見到Chloe雙腳布滿濕疹，更會說像「爛腳」一樣，讓人感到很沮喪。

而自從疫情開始後，經常要用消毒劑，但其實酒精對於患濕疹的人士非常不友好！因為會令傷口十分刺痛，而且皮膚會更加乾燥，刺激性太強。Chloe試過使用消毒劑之後，濕疹發作得更厲害，於是不敢再用。在疫情期間懷孕，本來身體沒有濕疹的部位都爆發濕疹，手、腳都又紅又腫﹑發熱及痕養，發作時完全無法入睡，但又要忍住不能用手抓，試過很多產品都無效，真是相當痛苦。

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責任編輯︰羅嘉欣