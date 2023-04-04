【隱形戰隊】馬國明火辣床戲搞笑收場　唐詩詠一場戲三個情緒轉折搶鏡

由文偉鴻監製的TVB《隱形戰隊》，昨晚（4月3日）焦點劇情為寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）復合。

之前《隱形戰隊》記招因率先播映了詩詠與馬明的「激烈床戰」引發迴響。昨晚《隱形戰隊》相關部分正式播出後亦惹來熱討，原來該幕「火辣」床戲不但加插了「浪漫小屋」感人戲碼，最終卻因為嬌姐（程可為飾）亂入搞笑收場。

▲ 寶寶錯穿Ocean外套。

火辣床戲如箭在弦

原本被感動至落淚的寶寶，眼淚都還未乾掉，便要趕著穿回衣服，忙亂間更穿錯Ocean外套，場面尷尬。

該幕詩詠絕對過足戲癮，皆因當火辣床戲如箭在弦之際，竟先後爆出洋蔥及搞Gag戲碼，詩詠的尷尬搞笑樣亦交足功課，再度搶焦成功。

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誠意搭夠 劇組還原浪漫小屋場景

其實「浪漫小屋」已非首次閃現劇集，背後更有超感人故事，事緣當年寶寶向Ocean提分手時，曾親手毁掉Ocean為求婚專誠砌建的「浪漫小屋」。

為了補償被錯怪多年的Ocean，寶寶獨自一手一腳重建「真‧浪漫小屋」，欲向Ocean展示道歉誠意。

▲ 浪漫小屋

當中的陳設及裝修與原本的模型有八成相似，場面甚是壯觀浪漫。​​​​​​​

據知劇組為了相關場口，花了半個月時間尋找「浪漫小屋」模型及與模型相似度甚高的陳設及裝修，相當有誠意。

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