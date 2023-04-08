【一線搜查】餐廳茶壺驚現發霉檸檬　經理態度惡劣食客呻投訴困難遭冷處理

▲ 餐廳茶壺驚現發霉檸檬，經理揚言不負責，港男怒報食環卻遭冷處理。

近日免費電視77台節目《一線搜查》報道，有觀眾S先生於一間連鎖式餐廳的茶壺發現兩片發霉檸檬，他本來想向食環署投訴，但食環署的電話難以接通，幾經辛苦聯絡到後，食環署又要一周後才上門收取證物，害他要存放發霉檸檬在雪櫃8日，一肚氣的S先生惟有求助電視節目，希望還他一個公道，更怒指︰

想食肆得到應得懲罰……點解政府咁多障礙？

檸檬水已飲落肚

S先生在節目中表示上月初與友人到一間連鎖餐廳食飯，在茶壺內發現兩片發霉變黑檸檬︰「當時我同朋友倒咗兩杯水出嚟，發覺『咦？點解一點點嘅？』，但係我哋當時已經飲咗落肚。」S先生隨即向經理投訴。

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S先生指當時經理表現詫異及不好意思，又指該茶壼是2022年10月購入，專用來泡製檸檬特飲，因此懷疑兩片檸檬可能一直在茶壺內。「即係話佢（餐廳）咁多個月以嚟，都冇洗過個壺，先至可以令到佢（檸檬）喺入面發霉啦，有咁嘅濕度、溫度，先可以發到咁黑啦。」，當時S先生很生氣，儘管經理表示可以免他們餐費，希望息事寧人，但S先生卻拒絕：「我嚟食嘢唔係想免費，係想食安全嘅嘢。」S先生說為免其他食客再中招或者其他餐廳重蹈覆徹，於是帶走了兩片發霉檸檬。

▲ S先生講述投訴經過時一肚氣。

▲ 餐廳茶壺內兩片檸檬已開始發黑，證明發霉多日。

▲ 食環署人員8日後才登門收取樣本，該兩片檸檬已變得黑掹掹。

經理態度變惡劣

S先生翌日就事件再次致電餐廳經理，經理竟然態度180度改變，表示已問過員工，員工表示有清洗茶壺，並沒發現發霉檸檬。S先生問如果要求診及做檢查，餐廳會否負責，該經理表示不會負責，又叫S先生可以報警或報食環署。

其實事發當日S先生已致電食環署，但沒人接聽，無奈改打「1823政府一線通」，但都是打了多次才有人接聽，當時他已離開餐廳了。翌日S先生收到食環署職員聯絡，職員請S先生配合食環署舉證。最終S先生將發霉檸檬放在雪櫃存放8日後，食環署職員才登門收取樣本及要求S先生填寫供詞。對於食環署的效率，S先生非常不滿，又怒斥︰「想食肆得到應得懲罰……點解政府咁多障礙？」

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責任編輯：羅嘉欣