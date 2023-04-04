【眼睛健康】眼皮狂跳難睜開如失明　港女赴台求醫終復「光明」

▲ 眼皮狂跳難睜開如失明，港女赴台求醫終復「光明」。

長期眼皮跳動，可以令患者日常生活大受影響！本港一名從事會計工作的女子，長達3年深受眼皮頻繁跳動所困擾，連帶張開眼睛亦十分困難。她的工作效率亦因此大大減慢，每天出門都會不其然撞到許多路人。由於在香港求醫一直尋不到病因，她於是遠赴台灣求醫，終被當地醫生確定是罹患罕見的「眼瞼痙攣」，經過手術治療，終於大大改善病情。

最新影片:

於香港從事會計工作的林小姐表示，眼睛自3年前開始就像抽筋般，眼皮經常失控地狂跳，令雙眼睜開十分困難，形容情況就好像是「眼睛像被一雙隱形的手壓住」，有時狀況更會維持一整天。由於眼睛只能咪著眼張開一條細縫，令需要看電腦螢幕工作的林小姐感到非常吃力，日常生活亦會十分不便。

(工作)我一直要看電腦，所以我看看停停這樣，可能只能做平常工作四分之一的進度吧，在家也會一直撞到東西，然後每天出門去上班，會撞到非常多的人。

曾在香港求醫無數，卻始終找不到病因的林小姐一度為此十分焦慮，更因此先後接受2次的肉毒桿菌注射，可惜仍是毫無效果。適逢去年她於網上瀏覽到台灣有類似自己眼睛問題的治療，於是在疫情恢復通關後，便即時辭掉工作，赴台求醫。

天主教耕莘醫院整形外科李秉侖醫生表示，林小姐經檢查後確診眼瞼痙攣，而且情況非常嚴重。他於是為她進行了眼部手術，將持續抽筋造成眼睛睜不開的眼輪匝肌部分切除，同時兼顧眼睛的外觀。而手術後的林小姐亦終於可以恢復久違的正常生活，感慨指「3年來從來沒有睜開眼睛這麼久過」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

眼痙攣的症狀

耕莘醫院神經內科醫生劉議謙表示，眼痙攣症狀包括雙眼不受控制的不斷眨眼、畏光、合併乾眼症，原因是眼輪匝肌的不正常收縮，輕微者通常在眼睛週邊注射肉毒桿菌可以得到改善。嚴重的眼痙攣病患，有一部分會合併眼睛睜不開，這類病患通常對肉毒桿菌的治療反應較差，此時手術就變成唯一的治療方式。

眼瞼痙攣發生原因不明，好發於40至60歲的女性，由於太罕見，發生率約百萬分之一，許多醫生都沒有經驗，在國外或偏鄉醫療不便的地方病患常常無法得到及時的診斷治療，導致病情延誤。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣