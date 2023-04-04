【網絡熱話】女生月經紊亂睇中醫　鼻尖發灰被診斷「房事過多」崩潰講出真相

▲ 女生月經紊亂睇中醫，鼻尖發灰被診斷「房事過多」，女生崩潰講出真相。

鼻尖發灰代表「房事過多」？近日，內地一名女子因月經紊亂，臉上出現由月經誘發的暗瘡，故前往中醫院求診。未料，醫師見她鼻尖發灰，便斷定平日「房事過多」，導致腎氣弱。女子事後崩潰，其實醫師所說的「鼻尖發灰」是出門前精心畫了半小時「鼻影」，而診斷書還被媽媽看到後，特意交代「年輕人不可太過放縱，要學會克制」，直言讓她當場水洗都唔清。

最新影片推介：

該名女網友近日於微博發文分享，因月經紊亂，臉上長出暗瘡而在媽媽的陪同下向中醫求診。她表示自己當天化了妝，卻被誤診「房事過多」，還引起了媽媽的誤會，於是透過微信向朋友大呻，「我真的大喊救命」。

事主表示，「老中醫對着我的臉端詳了很久，龍飛鳳舞地寫下幾行大字」，隨後她勉強辨認出「鼻尖發灰」4個字，心想是否最近熬夜過多所致，結果出了房門一照鏡子，頓時恍然大悟，「醫生說的發灰是我早上精心畫了半小時的鼻影」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她又補充指，更「社死」的場面是，媽媽幫忙拿診斷書，上面竟印着「鼻尖發灰，腎氣弱，房事過多」，還被媽媽特意提醒「年輕人不可太過放縱，要學會克制」，她便解釋是化妝的鼻影被醫師誤當成發灰，但她媽媽仍是「一臉她是過來人的表情」，於是崩潰「這下真的解釋不清楚了」。對此，事主朋友還嘲笑她，「誰讓你看中醫還化妝」，事主便回應以為中醫只是看眼睛和唇色，「誰能想到鼻子都會有影響啊」。

帖文發出後引發一衆網民爆笑，表示「看中醫時千萬不要化妝」、「這算不算誤診」、「望聞問切，敗在第一關了」；也有人直言事主畫的是「房事過多妝」，「這個鼻影化的，是不是有點誇張了」；還有網民分享類似經歷，「我之前去看鼻炎，怕錯過號，打個粉底就出門了。醫生説看我臉色蒼白給我開了中成藥」。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu