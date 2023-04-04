【TVB】細數圈中女藝人「唔聽話」名單　「扭計」犯錯屢勸不改被放逐

▲ 真係咁唔聽話？

圈中有不少女藝人本身備受力捧，前途可謂一片光明，可惜有時「扭計」甚至犯錯，更屢勸不改，最終被高層放逐甚至「雪藏」，讓她們能靜思己過，能否扭轉局面終靠自己！

【開心速遞】心如公幹被踢出《愛回家》 蘇韻姿被指演技差兼遲到得罪高層

最新影片推介：馬國明專訪

蘇韻姿

蘇韻姿憑處境劇《愛．回家之開心速遞》演「熊心如」而成功入屋，更加入劇組已有5年多，不過早前劇情交代她要跟前男友「朱天梯」（梁証嘉飾）去歐洲視察廠房，突然「離家」。

據知她「離家」原因是與其工作態度有關，有指蘇韻姿經常遲到，而且不肯認錯，更推卸責任到助導身上，因而變成犯眾憎，據知高層都有開咪指摘，不過她屢勸不改，加上她在劇組已有多年，演技毫無進步，終遭掟入「雪櫃」冰封無期。

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林凱恩

在處境劇《愛．回家之開心速遞》演Bonnie一角，最初更與演「金城安」周嘉洛為一對的林凱恩深受觀眾喜歡。形象清純的她更成為力捧對象，早前更獲公司安排與「蔥頭」丘梓謙在劇中玩CP路線。

不過在去年10月時有傳她因為「扭計」不續約，故被公司調派主持綜藝節目，亦擔任《流行都市》主持。而且，在正劇如《黃金萬両》﹑《輕·功》更成為「大茄」，戲份愈來愈少。

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馮盈盈

前港姐冠軍馮盈盈自卸准任後一直備受力捧，拍劇主持機會不絕，更被封為「吸金女王」。

去年2月有指她被掟入「雪櫃」，不但綜藝與大騷司儀冇份，甚至連《逆天奇案》續集亦冇得參與，全因她犯下三宗罪，改捧同樣是港姐冠軍的宋宛穎上位。

首先有指當時她與主播鄭衍峰撻着，盈盈有意將地下情公開，惜TVB不贊同，因而出現意見分歧鬧得頗僵。

第二，盈盈早前有意踩入藝術界最新領域NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關業務活動在內地屬非法金融活動，故此對重視內地市場的無綫來說，盈盈的做法無疑有問題。

第三，盈盈的貼身助手經常在活動上向其他藝人集郵又貪小便宜，無綫曾出言力勸盈盈辭去該助手以免影響其名聲，但盈盈屢勸不聽，激嬲公司。

加上，近年工作量大減的盈盈，早前更重返母校進修碩士課程，令網民揣測她有意離巢為將來鋪路。

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