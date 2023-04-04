【不正常愛情研究所】夜場潛規則大公開　究竟用甚麼開場白可打開話匣子？

▲ 《不正常愛情研究所》

後晚（4月6日）播出的《不正常愛情研究所》，由胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）、陳國麟（Doniven）、麥惠琪（Susuca）及黃潤祺（Jaxson）擔任主持。今集討論話題是「夜場有真愛？」

今集講去夜場蒲，兩位女主持Karen同Susuca在節目中由頭「鬥」到尾。

她們先鬥落club戰衣，Susuca以「純欲風」出場賣長腿，Karen則以一條one-piece裙露美腿，外罩一件白恤衫保持「純純兔」形象，第一回合打成平手。

【不正常愛情研究所】自卑港男慚愧性能力差 主動為女友徵7位男伴解決需要

夜場潛規則

「有故事的人」Jason出場，他在中環經營樓上酒吧。提到夜場潛規則，他話每間酒吧都會有「焦點枱」吸引顧客，他說︰「張枱係留畀靚仔靚女，招呼都會好啲。如果Susuca嚟到，梗係打死都留呢張枱畀佢啦……」

坐在旁邊的Karen即時表現不滿話︰「咪住先、咪住先，你知唔知呢度仲有多個女仔㗎？」場面有點尷尬，但難不到見慣大場面的Jason，他一句說話將整個形勢扭轉，到底講了什麼令這場爭風呷醋休止？除了「焦點枱」夜場的角落位是「接吻勝地」，Jason見過最高紀錄是錫足十幾分鐘，都不用換氣。

▲ 夜場老闆Jason（圖右）

夜場故事

跟住Jason講起另一個故仔，話說有晚有位美女同幾位女朋友光顧，Jason自然二話不說留焦點枱給對方，不過對方卻要求坐VIP房，他說︰「位靚女識玩呀，佢坐完入房之後，行出嚟轉咗一圈，平時只有男仔『橫掃千軍』睇有冇靚女啫，佢好似慈禧太后選男寵咁指住一枱男仔，跟住成班跟晒入房玩。」

爭風呷醋不是女仕專利，Jason話試過有兩枱男仔，鬥送香檳討好另一枱靚女，最後受益自然是老闆Jason。

講到夜場女仕有機會遇到不速之客，Jason話假如女仔遇險或者想趕走不速之客，原來可以打暗號，他說︰「可以同侍應講『想要杯熱茶？或者『要杯Bloody Mary』就等如『help me』。咁我哋就會明。」

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Jaxson化身「電眼王」

一班主持期間討論那一句開場白最能打開話匣子，例如：「你對眼好靚，好似星星咁閃」、「May I buy you a drink」、「我個朋友想識你」等原來都是老生常談。

新加入做主持的Jaxson「拍拖王」外號並非浪得虛名，他表示：「唔使講嘢嘅，用眼神就得嘞」，他化身「電眼王」即場示範，Karen都話被電暈！

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