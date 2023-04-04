【娛圈喜事】靚湯預告婚後拍劇「只可嘴不可摸」　湯洛雯年底與馬國明海外舉行婚禮

▲ 湯洛雯公佈年底嫁馬國明。

馬國明今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯，由於馬明正埋首拍劇，故籌備婚禮事宜交由湯洛雯負責，而「準馬太」湯洛雯昨日終於公佈婚期，快將出嫁的靚湯明豔照人。

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年底日本行禮？

馬國明跟湯洛雯於2020年6月13日公開戀情，今年二人於IG宣佈訂婚，雖然有報導指二人於春天行禮，惟湯洛雯稱計劃年底出閣，會於東南亞國家舉行婚禮。

原來靚湯跟馬明同樣是怕熱之人，故選擇於冬天行禮，早前二人往日本旅行，難道順道在當地「睇場」？靚湯即謂要賣關子。

靚湯自己一手一腳籌備婚禮，她稱不會找婚禮統籌，加上他們只邀至親和好友來觀禮，只是一個小型的婚禮，故或許沒有姊妹團。

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早前馬國明接受TOPick訪問時稱靚湯婚後會避免拍親熱戲，但將來若遇上好角色，馬明會放心讓她演。問到婚後是否「封嘴」？靚湯即否認，她稱總之可以拍嘴戲，但不可以摸。

婚後沒意息影

說到馬國明跟唐詩詠於劇集有激嘴戲，靚湯也看過預告片，由於馬明很怕拍嘴戲，相信拍攝時有不少搞笑事。

明年「入伍」的馬國明直言婚後努力造人，將來生了孩子，靚湯主力照顧子女，更說她不會拍劇。

靚湯否認婚後會息影，亦不會推演劇集，她大讚馬明是一個很好的準老公，由於不想他太辛苦，加上她有失眠，拍劇又無覺好瞓，故馬明不想她工作，但靚湯對拍劇依然有興趣。

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