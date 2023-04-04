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專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【高鐵】高鐵動感號列車正式啟動　車廂設多個打卡位

社會 11:56 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（港鐵提供）

高速鐵路（香港段）（高鐵）已經於2023年4月1日全面重開所有列車服務，連接內地66個站點。復活節期間到香港西九龍站，有機會發現「Captain Go高鐵隊長」的蹤影。Captain Go除了駕駛高鐵，更是「鐵道遊」達人，喜愛利用高鐵穿梭全國，遊歷各個名勝古蹟，親嚐美食，打卡拍照。4月份復活節長假期開始，Captain Go將會出動同大家見面。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】4成長者膝關節退化　骨科專科醫生講解新療法

全港獨一無二，以 Captain Go高鐵隊長為主題的高鐵動感號列車，今日(4月4日)正式啟動，行駛香港西九龍站往來褔田站及深圳北站的指定班次。主題列車上Captain Go將以多款可愛造型，以及遊歷大江南北的靚相陪伴大家，更為車廂增添多個打卡位。

題列車限時登場，想有個與別不同的高鐵Go速之旅，可留意以下指定車次購票！

主題列車行駛時段： 2023年4月4-17日（4月6、9、12及15日除外）
行駛路綫： 香港西九龍站往來福田站及深圳北站之指定班次

購票方法： 12306網上票務平台 、 香港指定代理、香港西九龍站

除了主題列車，Captain Go高鐵隊長於復活節期間亦會親身到香港西九龍站同大家Say Hello，記得唔好錯過呀！

地點：香港西九龍站

日期：2023年4月7至8日

時間：10:00am-12:00nn期間

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