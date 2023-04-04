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【平機票】HK Express月底開通往河內直航服務　優惠票價低至$128

社會 12:15 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

HK Express宣佈開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務。（HK Express提供）

HK Express 今天（4日）宣佈開通香港國際機場往來越南河內內排國際機場的全新直航服務，每日一班來往兩地，計劃於2023年4月28日首航。航班機票現於 HK Express 網站公開發售。 為慶祝新航線開通，HK Express現正推出限時優惠，票價由港幣128*起。顧客只需由即日起至2023年4月6日（香港時間23:59）期間透過官方網站預訂河內航線之航班機票，並於2023年4月28日至10月28日期間出發，即可專享此優惠。

HK Express行政總裁毛潔瓊表示，十分高興能夠拓展HK Express在越南的航線網絡。現時HK Express已恢復香港往來峴港的航班，而芽莊航線亦即將恢復營運。今次推出新越南航線，HK Express期待讓更多旅客造訪河內這個魅力名都，兼且為他們帶來價格相宜和舒適的旅飛行體驗。

* 優惠不適用於稅項及其他政府所徵收之稅項和費用。優惠需視乎供應而定，受使用條款約束。

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