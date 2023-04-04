【救生員短缺】泳季到來僅18泳灘重開　工會指今年人手短缺特別嚴重

▲ 泳季到來僅18泳灘重開，工會指今年人手短缺特別嚴重（資料圖片）

早前泳灘重開，康文署轄下39個公眾泳灘僅得18個開放。港九拯溺員工會副主席胡啟榮今早（4日）在電台節目指，今年的救生員人手不足問題特別嚴重，現時有救生員服務的公眾泳灘較上年20個更少，泳池更是有不少僅局部開放。他直言，現在已經不僅是救生員的問題，更上升爲一個民生問題。而康文署為招聘季節性救生員而實行的一系列措施其實只能短期內吸引到一班人，長遠來講難以爲繼。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮在電台節目指，每年康文署都面對救生員人手不足的問題，但今年的情況特別嚴重，僅18個公眾泳灘有救生員服務，較上年20個更少。除了公眾泳灘，各個公眾泳池也有些泳池部局開放，嬉水池、滑梯、按摩池等不開放的情況。

胡表示，救生員人手不足已經演變成社會民生問題。他解釋，香港有許多風景靚麗的沙灘，而遊客來到沙灘卻不斷聽到無救生員服務的廣播，「係一件好奇怪嘅事」。而泳池不開放嬉水池，導致有小朋友的家庭難以享受家庭樂的活動。

他續稱，康文署看似做了許多來解決救生員人手不足問題，包括將季節性救生員月薪提高到2.4萬，但是這些措施都只能短暫吸引到一批人，長期來講，公務員救生員的起薪仍只有1.8萬月薪，而2年合約不穩定，且無晉升前景，「有前瞻性、有遠大一些理想的後生仔都不會入黎做季節性救生員囉。」

胡指，目前私人泳池亦欠缺人手，未來競爭會愈發激烈。他建議，康文署應該自己做好內部培訓，確認救生員的實務資格，才是挽留人才的方法。

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記者：解青羽