【隱形戰隊】《開心速遞》Bonnie挑戰新角色性情大變　林凱恩性感演出+情緒崩潰成焦點【多圖】

▲ 林凱恩（Iris）於TVB劇《隱形戰隊》的演出有驚喜。

15年港姐林凱恩（Iris）憑《愛‧回家之開心速遞》的Bonnie成功入屋，Iris於近日播出的TVB劇《隱形戰隊》中有亮眼表現，她放下天真的Bonnie，演繹出內藏不同性格的馬詩婷，為觀眾帶來新鮮感。

除了《開心速遞》外，林凱恩先後參演《降魔的》系列、《她她她的少女時代》及《食腦喪B》等劇集，獲得觀眾好評，今次亦花盡心思演出《隱形戰隊》。

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林凱恩演出成亮點

《隱形戰隊》昨晚（3日）再有新個案，主角為大力（郭子豪飾）及大力中學師妹詩婷。

學生時期已是大力頭號「迷妹」的詩婷曾當眾向大力示愛，可惜因臉上暗瘡慘遭還未懂事的同學們取笑，當時滿臉委屈的Iris哭得楚楚可憐之餘，演技十分自然，其眼鏡娘造型亦成為觀眾焦點。

除了學生妹造型，疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習的詩婷不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應的清爽有禮Look截然不同。另Iris角色遭遇亦甚有故事性，更會與大力有一段刻骨銘心的愛情故事。

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角色具挑戰性

林凱恩跟TOPick分享：「今次嘅角色係好有挑戰性，多謝監製編劇同導演比呢個機會我去挑戰一個同以前好唔同嘅戲路。」

她續指：「雖然只係客串幾集但係呢個角色喺短時間內要呈現出好大嘅起伏比觀眾睇，由初遇初戀情人的難以置信，到同佢拍拖要同佢自白，到崩潰。感覺就好似坐過山車，要做好多功課先可以拿捏好角色。」

▲ （TVB截圖）

詩婷是悲劇人物

詩婷性情多變如雙面人一樣，林凱恩稱：「雙面人的意思係對住夢中情人大大力一個樣，對住幸福學會的人又是另一個樣。馬詩婷係一個悲劇人物所以事前要好努力去了解佢內心世界，好多場其實都有挑戰性，所以都參考左其他戲唔同嘅演法。」

她表示很幸運跟部子豪合作：「同佢之前合作過有一定嘅默契，我地拍之前都會一齊去討論大家想點演，希望可以將編劇們的心血演繹得最好。」

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林凱恩性感示人

劇中的詩婷會換上低胸吊帶短裙示人，林凱恩對此謂：「平時有做開運動，又唔會點樣刻意去修身，今次嘅角色打扮上係比平時稍為性感少少，但我自己覺得呢啲都係輔助令到個角色更加立體，至少俾人感覺到同平時見到的Bonnie 唔同，希望帶到新鮮感比觀眾。」

記者：梁樂欣

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