【洩露試題】德信前校長涉瞞利益洩試題 與補習社前董事准保釋6月再訊

▲ 德信學校前校長郭超群。（資料圖片）

德信學校前校長郭超群涉涉隱瞞於補習社的財務利益，洩露機密考試和測驗題目予該補習社，昨遭廉署落案起訴1項公職人員行為失當罪，另與補習社前董事同被控1項串謀觸犯公職人員行為失當罪，案件今（4日）於西九龍裁判法院提堂。.兩被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至6月23日，以待控方準備轉介區域法院文件，兩被告均准保釋。

男被告郭超群（50歲，德信學校前校長）；女被告彭詠嫺（46歲，勤舍學習中心前董事兼股東）。郭被控1項公職人員行為失當罪，另與彭同被控1項串謀觸犯公職人員行為失當罪。

案件今提堂，兩被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待準備轉介文件，案件將轉介區域法院處理，不反對2名被告保釋。裁判官將案件押後至6月23日再訊，2名被告准以現金1萬元保釋，其間不得離港，不得騷擾控方證人，以及需交出旅遊證件。

控罪指，郭身為德信學校校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。

控罪續指，2名被告約於2019年10月16日至2021年6月3日期間一起串謀，在郭超群履行公職期間或與其公職相關的情況下，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的機密資料，即德信學校的考試和測驗題目。

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記者：梁錦麟