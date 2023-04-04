【食物中毒】南韓車厘茄殘留毒素　疑集體食物中毒腹痛嘔吐

▲ 南韓車厘茄殘留毒素，疑引致集體食物中毒事故。

車厘茄一向深受歡迎。不過，南韓早前卻發生民眾食用車厘茄後，集體食物中毒的赫人事故，據了解，不少人食用車厘茄後，逐漸有頭暈、腹痛嘔吐等症狀，有人更因此需要緊急送院。南韓政府其後調查事件，發現部分品種車厘茄殘留有毒成分番茄鹼（Tomatine）。

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綜合韓媒報道，今年2月底開始，便陸續有網民於多個南韓討論區發文表示，吃下車厘茄後，出現噁心、頭暈、頭痛欲裂、嘔吐、腹痛等症狀。有家庭主婦指，車厘茄購自社區蔬果店，食用第一口即感受到一陣苦味，而且伴隨著刺痛感。起初她不以為意，一口氣連吃14粒，未料10幾分鐘後突然感到噁心、嘔吐，只好召救護車求救。

事件引起當地政府關注後，南韓食品醫藥品安全處經調查後，於3月30日表示車厘茄沒有農藥過量問題；不過，卻發現車厘茄殘留屬毒性的「番茄鹼」（Tomatine），懷疑因此引起食物中毒。

專家表示，南韓今年上市的車厘茄為特定新品種（登記號碼為HS2106），1月下旬適逢收割期的氣溫，比往年還要低3度，導致車厘茄暴露在低溫下，容易排出番茄鹼，即使車厘茄完全熟透，依舊殘留番茄鹼成份，導致吃下肚後容易感覺到苦味，甚至會嘔吐。

據統計，目前在南韓境內種植該品種小番茄的農場共有3處，其中一處農場已提早將採收的小番茄報廢，政府已勸導另外2處農場減少小番茄出貨量。

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責任編輯：羅嘉欣