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【LAW霸女神】戴祖儀抛錯書包　森美爆笑：要逐你出去！

娛樂 13:05 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

新資訊節目《LAW霸女神》

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持的TVB節目《LAW霸女神》，將於4月6日播出。

一連8集《LAW霸女神》，每集邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓就不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。

嘉賓：方力申。

四大真‧LAW霸女神 位位有學歷

4位靚女主持皆是法律系高材生，分別是英國萊斯特大學法律系畢業的Joey、香港中文大學法律學院畢業的Cathy、英國倫敦政治經濟學院法律系畢業的Joyce，以及英國高雲地利大學法律系碩士畢業的Vivienna，名副其實「真．LAW霸女神」。

她們除以OL造型上陣晒無敵長腿外，亦會扮鬼扮馬演出情境短片，非常過癮。4位女神每集亦會參與解答問題，爭奪「終極LAW霸女神」寶座。

嘉賓：譚俊彥。

抛錯書包被森美取笑

周四（6日）晚播出的第一集，邀來視帝譚俊彥擔任嘉賓，主題是「家居法例」。其中一條問題「門外攝錄鏡頭拍攝到鄰居出入情況是否違法？」，Joey解答說：「如果係為Mark人哋嘅資料，可能會構成『不誠實意圖使用電腦罪』。」

怎料Joey原來拋錯書包，李健志大律師更正說：「應該係『不誠實意圖取用電腦。』」後來李健志大律師講到香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》時，Joey再度失誤將「第486章」講成「第488條」，引來全場大笑，森美見狀即戲言：「LAW霸女神要逐你出去喇！」

林正峰脫去上衣show肌肉。

林正峰客串登場

至於周五（4月7日）晚播出的第2集，邀來方力申擔任嘉賓，主題是「婚姻」。

這集最搞笑環節，是其中一條情境短片請來林正峰客串，片中化身急色男的他瞞着太太與靚女玩Cyber Sex，其間正峰脫去上衣晒肌肉，又搞鬼地表演震波。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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