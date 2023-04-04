【復常校園直擊】家校齊為孩子追回失去的3年 親子烘焙班毋須宅在家中困獸鬥

▲ 保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間。

疫情3年，一改我們以往的生活型態，有調查顯示兒童出現退化性行為，2至6歲幼童基本動作發展變差，自理能力及專注力也下降。復常之時，學校的確需要花時間追回失去的「生活最基本需要」。保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間，陳瑞良校長指有質素的親子時間，可幫助他們建立真感情，有別留在家中會因為溫習易產生衝突的關係。



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愛培愛成長

保良局黃永樹小學在復常後，以「愛培愛成長」 為主題，向全校共120名小一學生提供優質的親子相處時間。這天的烘焙活動是其中之一，陳瑞良校長指，

學校舉辦這些活動背後目的是增加親子溝通及相處機會，希望老師、家長能夠陪著一年班的同學慢慢成長。一開學時，我們已預告家長知會有這些活動，讓家長預早安排時間，今次參與及活躍度都很高，九成家庭出席。

▲ 學校舉辦活動背後目的是增加親子溝通及相處機會，希望老師、家長能夠陪著一年班的同學慢慢成長。(攝影:許珞珩)

學生留在家中網課代替面授，對教育界來說，絕對是前所未有的挑戰，但慶幸是學生的表現與適應比我們成年人更強，



其實我們一路都擔心，小朋友在疫情下的幼稚園三年生活裏面，有些發展會較慢，例如小手肌協調與動作，在肌肉發展上或者太過嬌生慣養，很多時候都缺少做家務。而開學初時，我們看到小一學生較疫情前的小一學生來說，在收拾書包、吃飯等自理行為方面是需要改善，慶而今日看到他們用工具、攪拌機時，開初以為他們比較陌生生硬，但原來他們也熟悉運作，可能因為疫情，在家中增加了「玩煮飯仔」機會，所以小朋友今日的貢獻比我們預期多特別是我們看得到現在的小朋友。

▲ 家長放手讓小朋友，擦出互相之間的溝通與默契。(攝影:許珞珩)

親子相處重於質

今次選擇「烘焙」活動，原來背後是別有用心，因為陳校長相信親子時間是質量重於數量,

有質素的親子時間，是能夠幫助他們建立一個真感情，有時候我們會擔心他們在家中關係會較緊張，家長可能要上班，下班回到家中是對功課與溫習，當親子關係建立在這個層面上， 就很易產生衝突，而我們今天的活動就正正希望幫他們找一個優質的時間，讓他們專心去做一件事。

家長放手讓小朋友試，只在側邊提點，擦出互相之間的溝通默契，大家在合作下可以完成今日的糕點，家長很支持這個活動，今日我們刻意去選擇件數較多的曲奇餅或蛋糕仔，目的是希望帶出一個分享文化，因為家中還有其他家庭成員 ，當學生拿回家時，可以一路分享今天的過程，是值得回憶的事。

陳校長預告今日親子烘焙只是第一個活動，學校將陸續安排不用訓練，希望讓學生慢慢建立自理能力及獨立能力，減少父母的負擔，甚至乎更大的小朋友，可以幫手做家務。

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不想兒子成為港孩

今日有份參加的陳領謙同學及媽媽陳太，選擇了「小鴨奶酥餅」作為主題，作為在職媽媽的陳太，今日特別請半日假出席活動，

今不想錯過他成長的一刻，平時是婆婆負責煮飯，我放工回家只負責吃，今次我有親手落去煮，是一個挑戰，感覺很不同。

為了不想兒子成為「港孩」，陳太也有刻意領謙做家務，

我會經常訓練他的自理能力，換校服、穿襪、吃完東西清潔、孭書包......都是他自己做，因為小朋友太嬌生慣養不是太好，他也會幫手晾衫，平時他喜歡與婆婆一起整燒餅湯圓，因為知道自己都有份吃所以會好樂意去整。

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父母齊請假參與活動

區紫晴與區紫朗這天與爸爸媽媽全家總動員參與活動，紫晴、紫朗父母指由於過去疫情關係，很多地方都不能去，而眼見一對子女升上小一之後，明顯地有更多想做的事情，所以十分支持。紫晴、紫朗媽媽表示平時在家中，二個孩子也有幫忙做家務:

簡單的家務如放污衣物入洗衣機；或者拿洗乾淨的衫出來給我們，但很多時我們大人為了想快，會忍不住伸手幫他們，例如幫他們穿鞋、穿衣服、扣鈕，反而是他們自己主動要求是嘗試，今日見到他們投入製作食物，我們都很開心。

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記者:許珞珩





